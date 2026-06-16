Спортивные новости: Роднина о футболе и фигурном катании, конфликт Рудковской и Тутберидзе, комментарии Москвиной, Карелина и других

В этом материале собраны ключевые высказывания известных спортивных деятелей. Ирина Роднина заявила о доминировании футбола над фигурным катанием в России. Произошла публичная перепалка между Юлией Рудковской и Еленой Тутберидзе. Евгения Москвина прокомментировала вопрос допуска россиян, Александр Карелин - переходы в другую страну, а другие фигуристы поделились деталями своих решений и личными переживаниями.

Одним из ключевых спорт ивных обсуждений в России стала тема о сравнении популярности футбол а и фигурного катания. Легенда фигурного катания Ирина Роднина подчеркнула, что футбол является самым популярным видом спорт а в мире и в России, и заявила, что разрыв в охватах между этими видами спорт а очень значительный.

По её мнению, разговоры о том, что фигурное катание может сравниться с футболом по популярности, - это просто фантазия отдельных людей, хотя они могут и желать, чтобы так было в будущем. Роднина также отметила, что футбол остаётся номер один даже в самых северных регионах мира. Эти слова вызвали активную реакцию в спортивном сообществе. В separate сфере, тренер фигурного катания Елена Тутберидзе в недавнем интервью упомянула об изменении отношения к ней со стороны мирового сообщества после определённого эпизода.

Тутберидзе заявила, что изменение стало преимущественно негативным, и коснулось не только тех, кто лишился олимпийского золота. На эти слова ответила Юлия Рудковская, жена тренера Савелия Рудковского, которая тренирует в том же клубе, что и Тутберидзе. Рудковская ответила резко, заявив, что если Тутберидзе продолжит трогать её семью, то все её секреты выйдут наружу.

Она также подчеркнула, что её муж на крупных стартах конкурирует со штабом Тутберидze не только среди юниоров, но и среди взрослых, и победы их клуба были, есть и будут. Другие представители спортивной элиты также высказались на различные темы. Тренер по фигурному катанию Евгения Москвина, говоря о возможном недопуске российских спортсменов к соревнованиям, выразила оптимизм, заметив, что новому совету Международного союза конькобежцев (ISU) нужно время для всестороннего обсуждения этого вопроса.

Олимпийский чемпион по борьбе Александр Карелин высказался против смены спортивного гражданства, в частности, в контексте перехода сына Евгения Плющенко в Азербайджан. По его мнению, параллельный зачет не делает страну сильнее. Бронзовый призёр Олимпийских игр в танцах на льду Гийом Пизеро (Гиллес) объяснил пропуск Гран-при в новом сезоне решением вместе с Полем tomar время на отдых и перезагрузку. Антон Сихарулидзе, вице-президент ФФККР, подтвердил участие федерации в организации приезда Ришата (Ришо) и с уважением относится к его работе.

Наконец, Маргарита Базылюк, мастер спорта, отметила, что до сих пор не может пересмотреть свой прокат на первенстве России-2025, так как не помнит, сколько раз упала, и даже хорошие прокаты пересматривать не может. Мама фигуриста Петра Гуменника рассказала, что у её сына были сильные способности к математике, но она решила сделать акцент на спорте, чтобы знания никуда не денутся





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