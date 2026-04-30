Спортивные новости: Овечкин в Госдуме, будущее Малкина и другие события

Обзор последних новостей из мира российского хоккея и спорта: обсуждение возможной политической карьеры Александра Овечкина, прогнозы относительно будущего Евгения Малкина, комментарии легенд хоккея и другие актуальные события.

В российском спорт ивном сообществе активно обсуждаются перспективы и текущая деятельность известных хоккеистов и спорт ивных функционеров. Легендарная фигуристка Ирина Роднина высказала свое мнение относительно возможного перехода Александра Овечкин а в политику, а именно в Государственную Думу.

Она подчеркнула, что любая работа требует усилий и заинтересованности, и решение о дальнейшей карьере должно исходить исключительно от самого спортсмена. Роднина отметила, что Овечкин, несмотря на длительное проживание в Америке, остается гражданином России и активно участвует в жизни страны. Владислав Третьяк, также легенда советского и российского хоккея, добавил, что депутатская работа – это не просто формальность, а большая ответственность и необходимость выполнения наказов избирателей.

Он задался вопросом, готов ли Овечкин к такому повороту в жизни, учитывая его загруженный график и привычный образ жизни. В то же время, обсуждения коснулись и других актуальных тем. Например, Роман Ротенберг прокомментировал поведение тренера «Металлурга» Разина на пресс-конференции, объяснив его реакцию сложным прошлым и провокационными вопросами журналистов. Вячеслав Фетисов выразил свое недовольство включением Тардифа в Зал славы ИИХФ, считая, что в Зал славы должны попадать люди, приносящие реальную пользу хоккею.

Директор ЦСКА заявил, что не сожалеет об обмене Константина Окулова в «Авангард» на Кэсселса, поскольку Окулов не демонстрировал той игры, которую показывает сейчас. Обсуждалось и будущее других звезд хоккея. Максим Величкин уверен, что Евгений Малкин останется в НХЛ, так как в России невозможно заработать такие же деньги. Он подчеркнул, что карьера хоккеиста коротка, и нужно максимально использовать возможности.

Никита Дорофеев поделился своими впечатлениями от хет-трика в составе «Юты», отметив, что хорошие вещи происходят, когда игрок идет на пятак. Федерация спортивных журналистов России выразила недовольство поведением тренера «Металлурга» Кноблауха, который прокомментировал игру Макдэвида и Драйзайтля в одном звене. Сергей Светлов считает, что «Динамо» не помешала бы связка Шипачева и Гусева с молодым игроком. Мэтт Ткачак заявил, что слухи о возможном обмене из «Оттавы» его раздражают, и он полностью предан команде.

Игорь Жаровский рассказал о своем опыте общения с легионерами в «Салавате» на английском языке. Также стало известно, что Сергеева из «Локомотива» трижды проверяли на допинг в первом квартале 2026 года – чаще всех в КХЛ. В серии с «Филадельфией» Чинахов не набрал ни одного очка при показателе «-4». Форвард «Питтсбурга» нанес всего три броска в шестом матче серии.

Эти обсуждения отражают широкий спектр вопросов, стоящих перед российским хоккеем и спортивным сообществом в целом, от перспектив отдельных спортсменов до проблем организации и этики в спорте





