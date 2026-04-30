Спорные пенальти и равный счет: «Атлетико» и «Арсенал» сыграли 1:1 в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Атлетико» и «Арсенал» сыграли вничью 1:1. Обе команды забили с пенальти, но главными героями матча стали спорные решения арбитра, которые могли повлиять на исход встречи. Микель Артета и Диего Симеоне высказали свое недовольство, а эксперты продолжают обсуждать правильность назначения 11-метровых.

В полуфинал ьном матче Лиги чемпионов между « Атлетико » и « Арсенал ом» на стадионе «Ванда Метрополитано» завершился со счетом 1:1. Обе команды забили с пенальти : за « Атлетико » отличился Антуан Гризманн, а за « Арсенал » — Эмиль Смит Роу.

Однако главный разговор после матча развернулся вокруг спорных решений арбитра, которые могли повлиять на исход встречи. Сначала судья назначил пенальти в ворота «Атлетико» за контакт между Бен Уайтом и Эзекиэлем Эзе, но после просмотра VAR решение было отменено. Арбитры сочли, что контакт был недостаточно значительным, чтобы назначать 11-метровый. Микель Артета, главный тренер «Арсенала», был недоволен этим решением: «Был явный контакт, это против правил.

Судья не должен менять решение, если момент приходится смотреть 13 раз. Эта ошибка меняет ход противостояния». В свою очередь, Диего Симеоне, тренер «Атлетико», также высказал недовольство: «Контакт был минимальным, а это полуфинал ЛЧ. В первом тайме игра была равной, во втором мы были лучше «Арсенала».

Помимо этого, в матче были назначены еще два пенальти. Первый — за игру рукой Беном Уайтом, который был реализован Антуаном Гризманном. Второй — за нарушение в штрафной «Атлетико» против Эзекиэля Эзе, который также был реализован. Однако бывший арбитр Фернандес высказал мнение, что некоторые решения были спорными: «Контакт Ганцко и Дьокереша — игровой эпизод.

Рука Уайта была отставлена от тела — это 11-метровый. Эзе симулировал». Стивен Джеррард, эксперт, также отметил, что поведение Симеоне могло повлиять на решение арбитра: «Поведение Симеоне заставило Маккели передумать — все понимают, что это не было явной ошибкой. На судей повлиял вчерашний эпизод с рукой Дэвиса».

Несмотря на спорные моменты, «Арсенал» повторил свою рекордную серию без поражений в Лиге чемпионов, одержав 10 побед и сыграв 3 ничьи в этом сезоне. В свою очередь, «Атлетико» вдвое чаще «Арсенала» бил по воротам — 18 ударов против 9. Коке, полузащитник «Атлетико», прокомментировал матч: «Помимо сомнительного пенальти, они не причинили нам особого вреда.

«Атлетико» может пройти дальше, играя на том же уровне». Дьокереш, игрок «Арсенала», также высказался: «Не знаю, почему отменили пенальти на Эзе, но я не видел ни один из них. Дома с нашими фанатами все будет иначе». В целом, матч запомнился не только голами, но и спорными решениями арбитра, которые вызвали бурные обсуждения среди экспертов и болельщиков.

Обе команды сохраняют шансы на выход в финал, и ответный матч обещает быть не менее напряженным





