Head Topics

Спорные пенальти и равный счет: «Атлетико» и «Арсенал» сыграли 1:1 в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов

Футбол News

📆4/30/2026 12:49 AM
📰sportsru
115 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 66% · Publisher: 63%

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Атлетико» и «Арсенал» сыграли вничью 1:1. Обе команды забили с пенальти, но главными героями матча стали спорные решения арбитра, которые могли повлиять на исход встречи. Микель Артета и Диего Симеоне высказали свое недовольство, а эксперты продолжают обсуждать правильность назначения 11-метровых.

В полуфинал ьном матче Лиги чемпионов между « Атлетико » и « Арсенал ом» на стадионе «Ванда Метрополитано» завершился со счетом 1:1. Обе команды забили с пенальти : за « Атлетико » отличился Антуан Гризманн, а за « Арсенал » — Эмиль Смит Роу.

Однако главный разговор после матча развернулся вокруг спорных решений арбитра, которые могли повлиять на исход встречи. Сначала судья назначил пенальти в ворота «Атлетико» за контакт между Бен Уайтом и Эзекиэлем Эзе, но после просмотра VAR решение было отменено. Арбитры сочли, что контакт был недостаточно значительным, чтобы назначать 11-метровый. Микель Артета, главный тренер «Арсенала», был недоволен этим решением: «Был явный контакт, это против правил.

Судья не должен менять решение, если момент приходится смотреть 13 раз. Эта ошибка меняет ход противостояния». В свою очередь, Диего Симеоне, тренер «Атлетико», также высказал недовольство: «Контакт был минимальным, а это полуфинал ЛЧ. В первом тайме игра была равной, во втором мы были лучше «Арсенала».

Помимо этого, в матче были назначены еще два пенальти. Первый — за игру рукой Беном Уайтом, который был реализован Антуаном Гризманном. Второй — за нарушение в штрафной «Атлетико» против Эзекиэля Эзе, который также был реализован. Однако бывший арбитр Фернандес высказал мнение, что некоторые решения были спорными: «Контакт Ганцко и Дьокереша — игровой эпизод.

Рука Уайта была отставлена от тела — это 11-метровый. Эзе симулировал». Стивен Джеррард, эксперт, также отметил, что поведение Симеоне могло повлиять на решение арбитра: «Поведение Симеоне заставило Маккели передумать — все понимают, что это не было явной ошибкой. На судей повлиял вчерашний эпизод с рукой Дэвиса».

Несмотря на спорные моменты, «Арсенал» повторил свою рекордную серию без поражений в Лиге чемпионов, одержав 10 побед и сыграв 3 ничьи в этом сезоне. В свою очередь, «Атлетико» вдвое чаще «Арсенала» бил по воротам — 18 ударов против 9. Коке, полузащитник «Атлетико», прокомментировал матч: «Помимо сомнительного пенальти, они не причинили нам особого вреда.

«Атлетико» может пройти дальше, играя на том же уровне». Дьокереш, игрок «Арсенала», также высказался: «Не знаю, почему отменили пенальти на Эзе, но я не видел ни один из них. Дома с нашими фанатами все будет иначе». В целом, матч запомнился не только голами, но и спорными решениями арбитра, которые вызвали бурные обсуждения среди экспертов и болельщиков.

Обе команды сохраняют шансы на выход в финал, и ответный матч обещает быть не менее напряженным

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

sportsru /  🏆 7. in RU

United States Latest News, United States Headlines

Render Time: 2026-04-30 03:49:32