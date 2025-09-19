Специальный представитель президента США Кит Келлог посоветовал Украине признать фактическую потерю территорий, заявив, что это не означает юридического признания. Он также выразил сомнения в улучшении отношений с Россией при Путине.

Москва, 19 сентября - АиФ-Москва. Специальный представитель президента США , Кит Келлог , сделал заявление, которое может оказать значительное влияние на ход украинского конфликт а. В интервью британскому изданию Telegraph Келлог рекомендовал Украине признать утрату территорий, фактически находящихся под контролем России. Он подчеркнул, что признание де-факто ситуации не является юридическим признанием, приводя в пример непризнание США советского контроля над странами Балтии.

«Нужно принять реальность. Де-факто не значит де-юре. Давайте снова вернемся к истории. Мы никогда не признавали советского контроля над странами Балтии, хоть они и были де-факто частью СССР», – заявил Келлог. По его словам, на данный момент под российской властью находится значительная часть территорий, включая 65% Донецкой Народной Республики и 98% Луганской Народной Республики. Келлог, занимающий ответственную должность спецпредставителя, фактически озвучил позицию, которая может предвещать изменение в подходе к урегулированию конфликта. Он также указал на сложность достижения мира без предварительного перемирия, что расходится с позицией бывшего президента США Дональда Трампа, который, как известно, выступает за переговоры без прекращения огня. Келлог намекнул на разные подходы внутри американской политической элиты к вопросу урегулирования, что создает дополнительную сложность в прогнозировании дальнейшего развития событий. В этом контексте его рекомендации Украине выглядят как попытка найти прагматичное решение, учитывающее сложившуюся ситуацию на местах, но не исключающее возможности будущих дипломатических усилий. Данное заявление, сделанное высокопоставленным американским представителем, вызывает широкий резонанс, поднимая вопросы о будущих форматах переговоров и перспективах урегулирования конфликта на Украине. Это может свидетельствовать о переоценке стратегии и поиске более реалистичных подходов к ситуации. Важно отметить, что высказывания Келлога отражают его личное мнение, однако его статус и должность придают им дополнительный вес и заставляют анализировать их в контексте более широких политических процессов. При этом, следует учитывать, что позиция США по вопросу признания территорий остается сложной и многогранной, и окончательное решение будет зависеть от многих факторов, включая ход боевых действий и результаты дипломатических усилий. Келлог также выразил сомнение в возможности улучшения отношений между США и Россией при действующем президенте Владимире Путине. Это подчеркивает текущее состояние двусторонних отношений и, вероятно, является отражением существующей напряженности и взаимного недоверия. \Заявление Келлога следует рассматривать в контексте предшествующих событий и заявлений. Ранее, в конце августа, глава Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил об освобождении значительной части территорий, включая 99,7% территории ЛНР и 79% территории ДНР российскими войсками. Сопоставление данных заявлений демонстрирует не только разные оценки, но и, возможно, разные подходы к решению конфликта. Заявление Келлога может быть частью более широкой стратегии, направленной на стабилизацию ситуации и поиск мирного урегулирования, учитывая текущее положение дел на земле. Это может означать, что США рассматривают различные сценарии развития событий и готовы к более гибкому подходу к вопросу урегулирования. Рекомендация признать утрату территорий может быть шагом к созданию основы для будущих переговоров, целью которых станет достижение долгосрочного мира и стабильности в регионе. Важно понимать, что такой подход не означает признание легитимности действий России, но скорее является попыткой оценить реальность и выработать стратегию, которая позволит избежать дальнейшей эскалации конфликта и минимизировать гуманитарные последствия. Необходимо учитывать, что любые переговоры потребуют от всех сторон значительных уступок и готовности к компромиссам. Однако, признание текущей ситуации на местах может стать первым шагом на пути к этим компромиссам. Кроме того, заявление Келлога поднимает вопрос о роли международных организаций и гарантиях безопасности для Украины. Возможно, США рассматривают варианты, при которых международное сообщество будет играть более активную роль в обеспечении безопасности и территориальной целостности Украины, в том числе путем предоставления гарантий. Важно также учитывать внутреннюю политическую динамику в США и влияние различных политических сил на принятие решений по украинскому вопросу. Различия во взглядах между представителями разных партий и политических течений могут влиять на формулировку внешней политики и подходы к урегулированию конфликта. \В заключение, заявление Кита Келлога является значимым событием, которое требует внимательного анализа и оценки. Оно поднимает ряд важных вопросов о перспективах урегулирования украинского конфликта, роли международных игроков и возможных сценариях развития событий. Рекомендация признать утрату территорий свидетельствует о переоценке ситуации и поиске более реалистичных подходов к решению конфликта. Однако, окончательное решение будет зависеть от множества факторов, включая ход боевых действий, результаты дипломатических усилий и внутреннюю политическую динамику. Важно продолжать следить за развитием событий и анализировать заявления различных политических деятелей, чтобы сформировать полное представление о ситуации и ее возможных последствиях. Заявление Келлога, безусловно, станет предметом дальнейших дискуссий и обсуждений в политических кругах и экспертном сообществе, а также окажет влияние на формирование будущей стратегии и тактики в отношении Украины. В конечном итоге, поиск мирного урегулирования будет зависеть от готовности всех сторон к диалогу и компромиссам, а также от способности международного сообщества обеспечить безопасность и стабильность в регионе





aifonline / 🏆 3. in RU Мы обобщили эту новость, чтобы вы могли ее быстро прочитать.Если новость вам интересна, вы можете прочитать полный текст здесь Прочитайте больше:

Украина США Кит Келлог Территории Россия Конфликт Переговоры

Россия Последние новости, Россия Последние новости