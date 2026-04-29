Специализированное питание в России: кто может получить и как это сделать

📆4/29/2026 2:31 AM
В России доступ к специализированному питанию предоставляется определенным категориям граждан, включая детей с инвалидностью, взрослых, нуждающихся в паллиативной помощи, а также беременных женщин и маленьких детей. В статье подробно рассказывается о процедуре получения такого питания и необходимых документах.

Специализированное питание представляет собой особую категорию пищевых продуктов, разработанных с учетом специфических потребностей организма. Эти продукты обладают уникальным химическим составом, оптимальной энергетической ценностью и особыми физическими свойствами, что позволяет им оказывать целенаправленное воздействие на здоровье человека.

В Российской Федерации доступ к такому питанию предоставляется определенным категориям граждан, что подтверждает внимание государства к социально уязвимым группам населения. Об этом подробно рассказала в интервью RT Дарья Лантратова, заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике. Она подчеркнула, что дети до 18 лет с установленной инвалидностью имеют право на бесплатное получение лечебного питания в рамках набора социальных услуг.

Однако для этого необходимо соблюсти ряд условий: семья не должна отказаться от данной части набора социальных услуг в пользу денежной выплаты, иначе право на бесплатное питание аннулируется. Чтобы получить продукты, родителям необходимо обратиться к педиатру в поликлинику по месту жительства, пройти необходимые обследования и получить заключение врачебной комиссии. Что касается взрослого населения с инвалидностью, то по федеральному закону им не гарантируется право на лечебное питание.

Однако в некоторых регионах, таких как Самарская, Свердловская области, Москва и Татарстан, действуют нормативные акты, предусматривающие обеспечение специализированными продуктами взрослых пациентов, нуждающихся в паллиативной помощи и имеющих показания к специальной диете. Для получения такого питания пациентам необходимо получить медицинское заключение о нуждаемости в паллиативной помощи, а также рекомендации гастроэнтеролога на конкретную смесь. Затем документы следует предоставить в местную поликлинику и запросить рассмотрение вопроса о назначении смеси на врачебной комиссии. В случае отказа в получении питания граждане могут обратиться в Росздравнадзор.

Отдельно Лантратова обратила внимание на то, что все ученики 1-4 классов школ имеют право на бесплатное горячее питание не менее одного раза в день. Для льготных категорий, включая детей участников специальной военной операции, предусмотрено двухразовое питание. Чтобы воспользоваться этой возможностью, родителям необходимо подать заявление в школе, органах социальной защиты или через портал «Госуслуги», приложив документы, подтверждающие льготный статус. Это может быть удостоверение многодетной семьи, справка о доходах или справка об инвалидности.

Кроме того, сенатор отметила, что для будущих матерей и маленьких детей в некоторых регионах функционирует молочная кухня. Категории получателей такого питания могут различаться в зависимости от субъекта федерации. Право на получение специализированного питания могут иметь беременные женщины, дети до 3 лет, кормящие матери в течение 6 месяцев при условии грудного вскармливания, дети до 7 лет из многодетных семей, дети-инвалиды и дети от 3 до 15 лет с хроническими заболеваниями.

Для получения такого питания необходимо заключение врача: акушера-гинеколога для беременных, педиатра для остальных категорий. Для детей постарше заявление можно подать в поликлинике или через региональные порталы государственных услуг

