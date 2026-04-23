Перед матчем РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром» вспоминаем драматичное поражение Мурада Мусаева с «Краснодаром» U19 от «Реала» в юношеской Лиге УЕФА, которое могло повлиять на его тренерскую карьеру.

В предстоящем центральном матче 26-го тура МИР РПЛ между « Спартак ом» и « Краснодар ом» состоится первая тренерская дуэль Хуана Карлоса Карседо и Мурада Мусаев а. Победа « Спартак а» может существенно снизить шансы « Краснодар а» на сохранение чемпионского титула.

В карьере Мусаева уже были болезненные поражения от испанских тренеров, и одним из самых запоминающихся стало поражение в юношеской Лиге УЕФА 2017/2018, где его команда «Краснодар» U19 уступила «Реалу».

«Краснодар» U19 под руководством Мусаева доминировал в Кубке РФС, разгромив в финале «Спартак» со счётом 3:0, и получил путёвку в юношескую Лигу УЕФА. Команда успешно прошла два раунда плей-офф, разгромив казахстанский «Кайрат» (9:0 в ответном матче) и венгерский «Гонвед» (8:0 в первом матче). Нападающий Игнатьев стал лучшим бомбардиром турнира с 10 голами. В третьем раунде «Краснодар» попал на «Реал», и игра была перенесена с поля академии на новый стадион из-за огромного интереса болельщиков.

Матч собрал аншлаг – 33 979 зрителей, создав атмосферу, напоминающую Лигу чемпионов. Несмотря на поддержку трибун и активную игру в первом тайме, «Краснодар» не смог реализовать свои моменты, лучший из которых был у Игнатьева, попавшего в штангу. Во втором тайме «Реал» усилил давление, и игра перешла в равную борьбу. Основное время завершилось без голов, и победитель определялся в серии пенальти.

Вратарь «Реала» Моха Рамос стал героем матча, отразив все три удара игроков «Краснодара», в то время как Сафонов пропустил три из трёх. Мусаев отметил равную игру и указал на отсутствие официальных матчей у своей команды из-за зимнего перерыва. Этот матч стал важным опытом для молодых игроков «Краснодара», многие из которых впоследствии стали игроками Премьер-Лиги и даже сборной России





