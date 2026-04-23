Head Topics

Спартак — Краснодар: Вспоминая болезненное поражение Мусаева от Реала в юношеской Лиге УЕФА

Футбол News

СпартакКраснодарРПЛ
📆4/23/2026 4:56 AM
📰championat
76 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 55% · Publisher: 51%

Перед матчем РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром» вспоминаем драматичное поражение Мурада Мусаева с «Краснодаром» U19 от «Реала» в юношеской Лиге УЕФА, которое могло повлиять на его тренерскую карьеру.

В предстоящем центральном матче 26-го тура МИР РПЛ между « Спартак ом» и « Краснодар ом» состоится первая тренерская дуэль Хуана Карлоса Карседо и Мурада Мусаев а. Победа « Спартак а» может существенно снизить шансы « Краснодар а» на сохранение чемпионского титула.

В карьере Мусаева уже были болезненные поражения от испанских тренеров, и одним из самых запоминающихся стало поражение в юношеской Лиге УЕФА 2017/2018, где его команда «Краснодар» U19 уступила «Реалу».

«Краснодар» U19 под руководством Мусаева доминировал в Кубке РФС, разгромив в финале «Спартак» со счётом 3:0, и получил путёвку в юношескую Лигу УЕФА. Команда успешно прошла два раунда плей-офф, разгромив казахстанский «Кайрат» (9:0 в ответном матче) и венгерский «Гонвед» (8:0 в первом матче). Нападающий Игнатьев стал лучшим бомбардиром турнира с 10 голами. В третьем раунде «Краснодар» попал на «Реал», и игра была перенесена с поля академии на новый стадион из-за огромного интереса болельщиков.

Матч собрал аншлаг – 33 979 зрителей, создав атмосферу, напоминающую Лигу чемпионов. Несмотря на поддержку трибун и активную игру в первом тайме, «Краснодар» не смог реализовать свои моменты, лучший из которых был у Игнатьева, попавшего в штангу. Во втором тайме «Реал» усилил давление, и игра перешла в равную борьбу. Основное время завершилось без голов, и победитель определялся в серии пенальти.

Вратарь «Реала» Моха Рамос стал героем матча, отразив все три удара игроков «Краснодара», в то время как Сафонов пропустил три из трёх. Мусаев отметил равную игру и указал на отсутствие официальных матчей у своей команды из-за зимнего перерыва. Этот матч стал важным опытом для молодых игроков «Краснодара», многие из которых впоследствии стали игроками Премьер-Лиги и даже сборной России

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

championat /  🏆 29. in RU

Спартак Краснодар РПЛ Мусаев Реал Юношеская Лига УЕФА

 

United States Latest News, United States Headlines

Render Time: 2026-04-23 07:56:16