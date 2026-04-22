Спасательная операция в Сызрани: последствия атаки БПЛА на жилой дом

В Сызрани продолжается разбор завалов после атаки БПЛА, которая привела к обрушению подъезда многоэтажного дома. На месте работают спасатели и медики, ведется поиск двух человек.

Утро 22 апреля в Самарской области ознаменовалось чрезвычайным происшествием, которое потребовало немедленного вмешательства всех экстренных служб региона. В городе Сызрань в результате атаки беспилотного летательного аппарата произошло частичное обрушение одного из подъездов многоквартирного жилого дома. На месте трагедии оперативно развернули поисково-спасательную операцию специалисты МЧС России, которые приступили к разбору завалов в условиях повышенной опасности.

Согласно последним данным, полученным от представителей ведомства, под обломками строительных конструкций могут находиться люди, среди которых предположительно есть один ребенок. Спасатели работают в круглосуточном режиме, используя специализированную технику и ручной инструмент, чтобы добраться до потенциальных пострадавших как можно быстрее. Ситуация находится под личным контролем губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, который оперативно прибыл на место происшествия для координации действий всех задействованных структур. По официальной информации региональных властей, в ходе первичных мероприятий из-под завалов удалось спасти четырех человек, включая одного ребенка. Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. К месту обрушения были направлены девять бригад скорой помощи и три специализированные бригады центра медицины катастроф, что позволяет обеспечивать максимальную оперативность в оказании поддержки тем, кто был извлечен из-под руин. Жильцы соседних подъездов были экстренно эвакуированы в пункты временного размещения, чтобы обезопасить их от возможных вторичных обрушений и других угроз. На текущий момент на объекте работают не только спасатели, но и следователи следственного управления Следственного комитета России по Самарской области. Они проводят осмотр места происшествия, собирают улики и опрашивают очевидцев для восстановления полной картины случившегося. Специалисты подчеркивают, что информация о количестве пострадавших продолжает обновляться по мере продвижения поисковых работ вглубь завалов. Окружающая территория была оцеплена сотрудниками правоохранительных органов для обеспечения безопасности граждан и недопущения посторонних лиц в зону проведения аварийно-спасательных работ. Процесс разбора завалов осложняется нестабильностью оставшихся конструкций здания, что требует от сотрудников МЧС ювелирной точности при работе с обломками. Власти региона призывают местных жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации. Оценка масштабов нанесенного ущерба инфраструктуре жилого фонда начнется после того, как поисковая операция будет полностью завершена и специалисты подтвердят отсутствие угрозы для безопасности соседних строений. Все ресурсы экстренных служб мобилизованы для того, чтобы минимизировать последствия данного инцидента и оказать необходимую помощь людям, попавшим в беду в этот непростой момент





