Спасатели извлекли тело погибшего после удара ВСУ по Старобельску в ЛНР

Спасатели извлекли тело одного погибшего после удара ВСУ по Старобельску в ЛНР. По данным МЧС России, под завалами также обнаружили местонахождение еще трех человек. На месте продолжается поисково-спасательная операция. Специалисты разбирают разрушенные конструкции и обследуют территорию. Информация о состоянии найденных под завалами людей уточняется. Обстоятельства удара и данные о разрушениях выясняются. Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что под удар попало общежитие Старобельского профессионального колледжа. По его словам, в момент атаки в здании находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. По предварительным данным, пострадали 35 человек. Двоих удалось извлечь из-под завалов и передать медикам. Кроме общежития, в Старобельске повреждены административные здания, магазины и частные дома. Также ранения получил мужчина.

