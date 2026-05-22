Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Naked Landlord Caught on Security Footage in MichiganNaked Landlord Caught on Security Footage in Michigan Walmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittishWalmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittish Netflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original SeriesNetflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original Series

Спасатели извлекли тело погибшего после удара ВСУ по Старобельску в ЛНР

Происшествия News

Спасатели извлекли тело погибшего после удара ВСУ по Старобельску в ЛНР
СтаробельскЛНРВСУ
📆5/22/2026 7:21 AM
📰aifonline
32 sec. here / 12 min. at publisher
📊News: 51% · Publisher: 68%

Спасатели извлекли тело одного погибшего после удара ВСУ по Старобельску в ЛНР. По данным МЧС России, под завалами также обнаружили местонахождение еще трех человек. На месте продолжается поисково-спасательная операция. Специалисты разбирают разрушенные конструкции и обследуют территорию. Информация о состоянии найденных под завалами людей уточняется. Обстоятельства удара и данные о разрушениях выясняются. Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что под удар попало общежитие Старобельского профессионального колледжа. По его словам, в момент атаки в здании находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. По предварительным данным, пострадали 35 человек. Двоих удалось извлечь из-под завалов и передать медикам. Кроме общежития, в Старобельске повреждены административные здания, магазины и частные дома. Также ранения получил мужчина.

Спасатели извлекли тело одного погибшего после удар а ВСУ по Старобельск у в ЛНР . По данным МЧС России, под завалами также обнаружили местонахождение еще трех человек. На месте продолжается поисково-спасательная операция.

Специалисты разбирают разрушенные конструкции и обследуют территорию. Информация о состоянии найденных под завалами людей уточняется. Обстоятельства удара и данные о разрушениях выясняются. Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что под удар попало общежитие Старобельского профессионального колледжа.

По его словам, в момент атаки в здании находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. По предварительным данным, пострадали 35 человек. Двоих удалось извлечь из-под завалов и передать медикам. Кроме общежития, в Старобельске повреждены административные здания, магазины и частные дома. Также ранения получил мужчина

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

aifonline /  🏆 3. in RU

Старобельск ЛНР ВСУ МЧС Спасатели Удар Завалы Дети Повреждены Ранения

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

С Юбилеем, Чемпион!С Юбилеем, Чемпион!14 сентября Мартену исполнилось 35 лет!
Read more »

Дзюба забил 160-й гол в РПЛ и обновил свой рекордДзюба забил 160-й гол в РПЛ и обновил свой рекорд35-летний форвард «Локомотива» сравнял счет в матче 14-го тура Мир РПЛ со «Спартаком».
Read more »

Собянин: форум «Облачные города» в этом году будет посвящен роботизацииСобянин: форум «Облачные города» в этом году будет посвящен роботизацииМероприятия пройдет в «Зарядье» 17–18 сентября и примет участников из более чем 35 стран
Read more »

РГБМ объявила конкурс на бесплатное проведение выставок молодых художниковРГБМ объявила конкурс на бесплатное проведение выставок молодых художниковРоссийская государственная библиотека для молодёжи приглашает к сотрудничеству авторов в возрасте от 18 до 35 лет.
Read more »

Как правильно запланировать отпуск в 2026 году: советы экспертов. Новости. Первый каналКак правильно запланировать отпуск в 2026 году: советы экспертов. Новости. Первый каналЕсли планировать даты сейчас, можно сэкономить до 18% на зимний отдых и до 35% — на летний.
Read more »

Около 30 регионов предоставляют матпомощь беременным студенткамОколо 30 регионов предоставляют матпомощь беременным студенткамВыплату при рождении у родителей до 35 лет третьего ребенка получили 18 000 семей
Read more »



Render Time: 2026-05-22 10:21:44