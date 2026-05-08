Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев подтвердил исключение организации из Международной федерации журналистов. Решение связано с созданием отделений СЖР в новых регионах России и санкциями ЕС против российских СМИ.

Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев официально подтвердил исключение организации из Международной федерации журналистов (IFJ). В интервью изданию «Лента.ру» он подробно рассказал о причинах и обстоятельствах этого решения.

По словам Соловьева, процесс исключения начался еще в тот момент, когда СЖР создал свои отделения в новых регионах России — Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях. Тогда руководство IFJ в Брюсселе приняло решение заморозить членство российского Союза, так как окончательное исключение могло быть принято только на Конгрессе организации. Глава СЖР также отметил, что Союз был приглашен на столетний конгресс IFJ, который проходил в Париже, но делегация России решила отказаться от участия в мероприятии.

В качестве объяснения своей позиции Соловьев сообщил, что Союз разослал всем участникам Конгресса документ, в котором подробно разъяснил, как руководство Международной федерации нарушает собственные уставные документы. Вчера на съезде стало известно, что окончательное решение об исключении Союза журналистов России из IFJ было принято. Владимир Соловьев выразил решительный протест против санкций, введенных Евросоюзом против восьми российских СМИ. В заявлении СЖР это решение было названо направленным на «тотальное подавление альтернативных точек зрения в информационном пространстве».

В организации подчеркнули, что это грубое нарушение принципов свободы слова, провозглашенных в международных документах, таких как Всеобщая декларация прав человека ООН, Международный пакт о гражданских и политических правах, Парижская хартия для новой Европы и других. В своем комментарии Соловьев также отметил, что исключение из IFJ является частью более широкой кампании по ограничению свободы слова и независимой журналистики в России.

Он подчеркнул, что Союз журналистов России продолжит свою деятельность, несмотря на давление и санкции, и будет защищать права журналистов и свободу слова в стране. В заключение Соловьев выразил надежду на то, что международное сообщество осознает несправедливость принимаемых решений и предпримет шаги для защиты принципов свободы слова и независимой журналистики





lentaruofficial / 🏆 5. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Союз Журналистов России Международная Федерация Журналистов Владимир Соловьев Свобода Слова Санкции ЕС

United States Latest News, United States Headlines