Социологические исследования молодого поколения: проблемы и вызовы

5/20/2026 9:14 PM
Vedomosti
Текст освещает актуальные вопросы большой молодежной демографии – их ценностные основы, отношение к традициям и инновациям, а также вызовы, предъявляемые к государству. Аналитик Валерий Федоров представляет опыт работы с подростками в исследовании их стиля общения, ценностей и установок путем опросов и интервью.

Мы должны любить страну, в которой живем Школьники растут в условиях высокого темпа жизни и повсеместной цифровизации. Они будут дольше оставаться в системе образования, жить с родителями и позже начнут зарабатывать, следует из данных австралийского консалтингового агентства McCrindle Research.

К слову, именно его основатель – демограф Марк Маккриндл предложил обобщающий термин для тех, кто родился примерно с 2010 по 2025 г. , – «альфа». Он вдохновлялся сезоном ураганов в Атлантике в 2005 г. , для названий которых использовались буквы греческого алфавита.

Этому поколению доступна быстрая информация обо всем благодаря окружающим технологиям. Насколько это влияет на их взросление, кто является для них авторитетом и какие вызовы ставят дети перед государством, рассказал «Ведомостям» генеральный директор Аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров. – В обществе растет запрос на понимание нового поколения. Скоро эти дети начнут поступать в университеты, выходить на рынок труда, но никто толком не знает, какие конкретно у них жизненные ценности и установки.

По вашим наблюдениям, сложнее ли социологически изучать молодежь до 18 лет? Какие в этом есть ограничения? Знаем, что дети, например, сейчас не очень любят разговаривать по телефону, им нравятся мессенджеры

