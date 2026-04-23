Социальная поддержка станет проще для более чем 5 миллионов москвичей

Социальное казначейство упростило получение мер поддержки для жителей Москвы, сократив сроки обработки заявок и внедрив современные технологии, включая искусственный интеллект и дистанционные сервисы.

Более пяти миллионов жителей Москвы ощутят значительное упрощение в получении социальной поддержки благодаря нововведениям, внедренным Социальным казначейством. Мэр Москвы, Сергей Собянин, проинформировал об этом в своем канале в мессенджере «Макс», подчеркнув масштабную цифровизацию социально значимых услуг.

Практически все необходимые сервисы теперь доступны в электронном виде, что обеспечивает круглосуточный доступ для граждан и избавляет от необходимости личного посещения учреждений. Социальное казначейство, функционирующее уже более двух лет, стало ключевым элементом в системе социальной поддержки города. Оно берет на себя полный цикл работы с обращениями граждан – от приема и обработки заявок до непосредственного назначения и осуществления выплат. В основе эффективной работы учреждения лежит единая информационная система, позволяющая исключить бумажный документооборот и значительно ускорить процесс рассмотрения обращений.

Это привело к сокращению сроков обработки заявлений с восьми до шести рабочих дней, а время перечисления выплат уменьшилось с пяти до двух рабочих дней. Такая оптимизация процессов позволяет оперативно реагировать на потребности жителей и обеспечивать своевременную поддержку тем, кто в ней нуждается. Внедрение современных технологий и переосмысление подходов к оказанию социальных услуг – приоритетные задачи городской администрации, направленные на повышение качества жизни москвичей.

Заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы отметил уникальность Социального казначейства как первого в стране центра, объединившего обработку всех заявок на социальную поддержку для различных категорий населения. Специалисты учреждения принимают решения о назначении более ста различных видов льгот, пособий и выплат. Особое внимание уделяется поддержке семей с детьми.

В 2025 году более 400 тысяч детей из многодетных семей и детей с особенностями здоровья в автоматическом режиме получили ежегодную компенсационную выплату на приобретение школьной формы, что значительно упростило процесс получения поддержки для этих категорий граждан. Кроме того, свыше 80 тысяч московских семей единовременно получили компенсационную выплату при рождении ребенка. Ежедневно Социальное казначейство обрабатывает около 10 тысяч обращений, демонстрируя высокую эффективность и способность справляться с большим объемом работы.

В прошлом году в состав Соцказначейства был интегрирован городской центр жилищных субсидий, что позволило расширить спектр предоставляемых услуг и повысить уровень координации между различными структурами социальной поддержки. Внедрение искусственного интеллекта в работу центра жилищных субсидий стало важным шагом в направлении автоматизации и оптимизации процессов. Система автоматически выявляет ошибки и неполные данные в заявках, оперативно отправляя документы на доработку в течение часа, что значительно сокращает время обработки и снижает вероятность ошибок.

Социальное казначейство не останавливается на достигнутом и продолжает распространять свой опыт на другие социальные услуги. В частности, успешно функционирует сервис «Не выходя из дома», который позволяет получить консультацию дистанционно в среднем за 15 минут. Это особенно актуально для граждан, которые не имеют возможности посещать учреждения лично или предпочитают решать вопросы онлайн. Для слабослышащих жителей Москвы разработан сервис «Говори руками», обеспечивающий доступ к информации и услугам с использованием языка жестов.

Внедрение этих сервисов демонстрирует заботу о всех категориях граждан и стремление сделать социальную поддержку максимально доступной и удобной. Мэр Москвы подчеркнул, что дальнейшее развитие Социального казначейства и внедрение инновационных технологий позволит еще больше упростить процедуры получения социальной помощи и повысить эффективность работы всей системы социальной поддержки города. Планируется расширение функционала единой информационной системы, внедрение новых сервисов и улучшение взаимодействия между различными ведомствами, что в конечном итоге приведет к повышению качества жизни москвичей и созданию более комфортной городской среды.

Социальное казначейство является ярким примером успешной реализации государственной политики в области социальной поддержки населения и демонстрирует возможности цифровизации для повышения эффективности и доступности государственных услуг





