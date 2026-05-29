Сохранить здоровье суставов после пятидесяти лет помогут умеренные физические нагрузки, сбалансированное питание и грамотно подобранная обувь. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказала травматолог-ортопед и артролог Татьяна Ангельчева. Специалист посоветовала отказаться от бега по асфальту в пользу плавания и йоги, а также избегать частого ношения туфель на высоком каблуке. Врач подчеркнула важность контроля веса и исключения из рациона избыточного сахара для предотвращения хронического воспаления суставной ткани. Накопление висцерального жира, снижение остроты зрения и проживание в загрязненных районах значительно ускоряют когнитивные нарушения. Такую точку зрения в беседе с «Газетой.Ru» озвучил врач-гериатр Андрей Ильницкий. Эксперт рекомендовал начинать профилактику деменции в молодом возрасте, регулярно гулять на свежем воздухе и контролировать основные показатели организма. Медик добавил, что своевременная коррекция индекса массы тела и проверка зрения помогают сохранить ясное мышление до глубокой старости. Ранее эксперт Наталья Кучерявая сообщила, что плавание помогает психике восстановиться. Оцените материал Здоровье

