София Чепик рассказала о движении «Алый лебедь» и своих планах после уезда из России

Экс-участница и бывший администратор чата движения «Алый лебедь» София Чепик поделилась деталями о работе объединения, его целях и отношениях со спецслужбами, а также рассказала о своих планах на будущее после уезда из России.

Экс-участница и бывший администратор чата движения «Алый лебедь», где подростки призывали своих сверстников выйти на митинги против блокировок интернета, София Чепик уехала из России после ареста на 15 суток за «нарушение общественного порядка».

Спустя несколько дней после ее задержания в ФСБ отчитались, что предотвратили теракт и задержали семь человек, которые якобы планировали взорвать автомобиль с руководителями РКН. Пресс-релиз ФСБ сопровождался видео, на котором запечатлена и Чепик. София Чепик рассказала, как появилось и работало это объединение, имели ли к нему отношение спецслужбы, а также о том, что она планирует делать дальше. По словам Чепик, «Алый лебедь» можно назвать организацией движения, которое пыталось собрать, в основном, молодежь, ориентировались на молодежь.

Но больше — чтобы собрать вокруг себя единомышленников и показать, что можно выражаться, можно делиться своим мнением в рамках правового поля. Пытались согласовать митинги, конечно, это было неудачно. Выслали очень много уведомлений на согласование мероприятий, но всё было тщетно. Она также рассказала, что комитет движения был небольшим, а волонтеры помогали с продвижением идей, включая создание логотипов и связей в СМИ.

Чепик отметила, что в комитете нет большого доверия между участниками, и есть много подозрений к каждому. Это и было, и есть, и будет. Поэтому ребята давно приостановили вступление в комитет в виде волонтеров и других участников. Чепик также прокомментировала слухи о том, что «Алый лебедь» мог быть провокацией спецслужб.

Она заявила, что из той информации, что у нее есть, можно точно сказать, что это всё правда конспирологические и только теории. О своем ближайшем будущем Чепик сказала, что вся ее жизнь развивалась стихийно, и так будет продолжаться. Она пока не строит конкретных планов, но точно будет поступать в университет, совмещать учебу с работой за границей и держаться близ людей, которые ее поддерживают и помогают. Многие находятся здесь вместе со мной. И на этом всё





