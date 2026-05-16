Сотовым операторам повышаются налоги за ресурсы нумерации, что может привести к росту цен на номера и повлиять на рынок. Мошенники могут украсть деньги со счёта мобильного телефона через фишинговые ссылки.

Сотовым операторам готовят повышение налоговой нагрузки. Минцифры уведомило отрасль о росте госпошлин за ресурсы нумерации . Соответствующий документ опубликован на официальном сайте министерства. Новые ставки начнут действовать с 1 июня 2026 года.

За один телефонный номер придётся платить 100 рублей вместо прежних 50. Код идентификации сетей мобильной связи подорожает с 3,25 до 6,5 миллиона рублей. Последний раз пошлины поднимали в 2014 году (тогда с 20 до 50 рублей). Теперь — новая индексация, которая может отразиться на рынке неоднозначно.

Гендиректор «Комфортела» Дмитрий Петров объяснил, что сильного влияния не будет, так как рынок переномерован. Но эксперты предупреждают: операторам придётся решать, закупаться ли номерами впрок сейчас или закладывать рост цен в тарифы. Если действовать с умом, можно устроить акции. Однако ошибка в прогнозах приведёт к убыткам.

Операторы официально не комментируют, как изменение повлияет на кошельки абонентов. Но анализ показывает: спрос со стороны компаний, скорее всего, превысит клиентский, и часть «симок» просто повиснет в ожидании владельцев. Окончательная цена для нас с вами — вопрос конкуренции. Мошенники могут украсть деньги со счёта мобильного телефона, например, через фишинговые ссылки. В этом случае средства списываются в качестве оплаты дополнительных услуг





