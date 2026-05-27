Сотрудничество с военной разведкой Украины: сотрудник ФСБ задержан в Рязанской области

В Рязанской области сотрудники ФСБ задержали гражданина России 1985 года рождения, которого подозревают в сотрудничестве с военной разведкой Украины. По данным ФСБ, мужчина собирал и передавал сведения о важных объектах региона, включая объекты Министерства обороны России, транспортную инфраструктуру, предприятия оборонно-промышленного комплекса и топливно-энергетический сектор Рязанской области. Также он передавал информацию о военнослужащих, участвовавших в специальной военной операции.

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской ФедерацииВ Рязанской области сотрудники ФСБ задержали гражданина России 1985 года рождения, которого подозревают в сотрудничестве с военной разведкой Украины.

Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

"В Рязанской области задержан гражданин России 1985 г. р. , причастный к разведывательной деятельности в интересах ГУР МО Украины"По данным ведомства, мужчина инициативно вышел на связь с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины через Telegram. После этого, как утверждает ФСБ, он начал собирать сведения о важных объектах региона. Речь идёт о данных, касающихся объектов Министерства обороны России, транспортной инфраструктуры, предприятий оборонно-промышленного комплекса и топливно-энергетического сектора Рязанской области.

Также, по версии спецслужбы, подозреваемый передавал информацию о военнослужащих, участвовавших в специальной военной операции. В ведомстве уточнили, что сбор и передача сведений велись с 2025 года. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о государственной измен





lifenews_ru / 🏆 2. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

FSB Russia Ukraine Military Intelligence Telegram State Treason Ryazan Oblast

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

«Орган движения он лечил».7 января 1985 года на советские киноэкраны вышла картина Владимира Меньшова «Любовь и голуби».

Read more »

– пик «Мартовского безумия» NCAA. Фаворит выступил отлично, аутсайдерОткатываемся в 1 апреля 1985-го.

Read more »

Чисто символически. Эксперты сравнили плату за коммуналку в СССР и сейчасСколько платили по счетам ЖКХ в 1985 году, а сколько сейчас

Read more »

Кровь «Эйзеля». Футбольный Кубок чемпионов разыграли рядом с горой трупов29 мая 1985 года в результате беспорядков на финале Кубка чемпионов погибли 39 человек.

Read more »

Сыгравшего Остапа Бендера народного артиста РФ Янко похоронят в ЛипецкеВ 1985 году артист получил Государственную премию РСФСР имени Станиславского.

Read more »

Неудобная девочка. Кто хотел избавиться от Саманты Смит, побывавшей в СССР25 августа 1985 года погибла американская школьница и посол мира Саманта Смит.

Read more »