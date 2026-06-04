Сотрудники ФСБ задержали севастопольца, передававшего сведения Украине

Сотрудники ФСБ задержали севастопольца, занимавшегося передачей информации Службе безопасности Украины (СБУ) о российских военнослужащих. Сотрудник СБУ связался с подозреваемым, изначально представившись общим знакомым родственника, обсуждал с ним общественно-политическую обстановку, после чего дал задание сфотографировать автомобили военных Минобороны РФ. Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.
Сотрудники ФСБ задержали севастопольца, передававшего сведения УкраинеФСБ задержала в Крыму жителя Севастополя, передававшего украинцам сведения о российских военнослужащих. Сотрудник СБУ связался с подозреваемым, изначально представившись общим знакомым родственника, обсуждал с ним общественно-политическую обстановку, после чего дал задание сфотографировать автомобили военных Минобороны РФ.
Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Сотрудники ФСБ задержали в Крыму севастопольца, занимавшегося передачей информации Службе безопасности Украины (СБУ) о российских военнослужащих.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Республики Крым пресечена противоправная деятельность жителя г. Севастополя 1963 г. р. , подозреваемого в государственной измене в форме шпионажа», — говорится в заявлении Центра общественных связей ФСБ. Установлено, что сотрудник СБУ привлёк крымчанина к конфиденциальному сотрудничеству и поручил ему передать украинским спецслужбам сведения о военнослужащих Министерства обороны России.
К тому же подозреваемый планировал наблюдать за транспортными средствами членов их семей. Также по темеФСБ раскрыла масштабную операцию западных спецслужб, в ходе которой взламывались смартфоны Apple российских дипломатов, политиков..
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