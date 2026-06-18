Сотрудничество MBDA и КБ Луч: разработка новой дальнобойной ракеты для Украины

Европейский оборонный гигант MBDA в партнерстве с украинским КБ Луч приступил к созданию модернизированного ракетного комплекса. Эксперты анализируют технические сложности проекта и его потенциальную эффективность против российских систем ПВО.

Европейский оборонный концерн MBDA , который представляет собой мощное совместное предприятие Франции, Великобритании и Германии, официально объявил о начале сотрудничества с украинским конструкторским бюро Луч. Стороны подписали соответствующий меморандум, целью которого станет разработка новой дальнобойной ракеты для нужд Вооруженных сил Украины.

Данный шаг вызвал широкий резонанс в экспертной среде, так как MBDA является ведущим разработчиком самых современных ракетных систем в Европе, включая известные комплексы Storm Shadow, Scalp и Taurus. Военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов в своем анализе отмечает, что украинская сторона стремится радикально обновить свой ракетный арсенал, перейдя от использования устаревших советских наработок к высокотехнологичным западным решениям.

Рассматривая техническую базу, стоит вспомнить, что нынешний украинский Нептун изначально задумывался как противокорабельное оружие и был создан на основе советской ракеты Х-35. В ходе текущих боевых действий его модифицировали для поражения наземных целей, увеличив объем топливных баков и массу боевой части для расширения радиуса действия. Однако, по мнению Кнутова, Нептун остается продуктом прошлого поколения. Его главными недостатками являются устаревшая электронная начинка и высокая заметность для современных средств радиолокации, что делает его уязвимым для современных систем ПВО.

Ожидается, что при поддержке MBDA Киев попытается создать высокотехнологичную копию европейских ракет, которая обладала бы характеристиками малозаметности и более совершенной системой наведения. Особое внимание эксперт уделяет политическому контексту и роли отдельных стран. Вероятно, ведущую роль в этом проекте возьмет на себя Германия, которая уже проявляет значительную активность в техническом оснащении Украины, поставляя танки Леопард и различные модели беспилотных летательных аппаратов.

По мнению Кнутова, подобные инициативы часто приурочены к важным международным событиям, таким как заседания G7, чтобы усилить переговорные позиции украинского руководства и склонить европейских партнеров к дальнейшей эскалации конфликта. Вполне возможно, что вслед за ракетами последуют анонсы по новым системам противовоздушной обороны, в которых ВСУ испытывают острую необходимость. Что касается производственной части, то создание полноценного завода по выпуску ракет на территории Украины представляется маловероятным. В стране отсутствуют необходимые производственные мощности и, что более важно, компетенции в области создания стелс-технологий.

Скорее всего, будет реализована схема сборочного цеха. В таком сценарии из Европы будут поставляться готовые высокотехнологичные узлы: двигатели, крылья, головные части с бортовой электроникой. Сама Украина сможет взять на себя лишь простые операции по сборке и, возможно, производство боевой части, так как это технически менее сложно. Таким образом, проект станет попыткой локализовать финальный этап производства при полной зависимости от западных комплектующих.

С точки зрения эффективности, российский военный опыт уже дает определенные ответы на подобные угрозы. Российская армия неоднократно сталкивалась с ракетами Storm Shadow и Scalp, многие из которых были изучены инженерами изнутри. Системы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы были успешно адаптированы для обнаружения и подавления этих средств поражения. Юрий Кнутов полагает, что даже если европейцам удастся создать для Киева точную копию своих лучших ракет, судьба Нептуна-2 будет схожа с судьбой его предшественников.

Российские средства защиты уже умеют работать с подобными целями, поэтому появление новой модификации ракеты вряд ли окажет существенное влияние на общую динамику и ход боевых действий на театре военных операций





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