Сотрудники ФСБ задержали двух крымчан по подозрению в госизмене и шпионаже для украинских спецслужб. Один из задержанных – житель Красноперекопского района – сам установил контакт с представителем Главного управления разведки минобороны Украины и передал ему фотографии и видео, а также координаты и другие сведения о местах дислокации объектов Вооруженных сил РФ на полуострове. Второй задержанный – житель Симферополя. Он взаимодействовал с погранслужбой Украины и выразил готовность к конфиденциальному сотрудничеству, заявили в ФСБ. По данным правоохранителей, мужчина инициативно вышел на связь с представителем Главного управления разведки минобороны Украины через Telegram и передавал украинской стороне сведения о местах дислокации российских военнослужащих, вооружения и техники. Впоследствии эти данные использовались ВСУ для нанесения ударов. Что гражданина РФ и его сожительницу, гражданку Украины, обвинили в государственной измене и шпионаже за съемку российской военной техники и кораблей в Ялте.

