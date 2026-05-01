Сотрудница СИЗО в Ростовской области подозревается в передаче заключенным телефонов за взятки
📆5/1/2026 7:15 AM
Следственный комитет возбудил уголовное дело против сотрудницы ростовского СИЗО, подозреваемой в получении взяток за передачу запрещенных предметов заключенным. Расследование также проверяет ее возможную связь с июньским побегом из СИЗО.

В Ростовской области разгорается скандал, связанный с коррупцией и нарушениями в системе исполнения наказаний. Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело в отношении сотрудницы следственного изолятора, подозреваемой в получении взяток и превышении должностных полномочий.

Согласно предварительным данным следствия, женщина систематически передавала в камеры содержания заключенных, пользующихся особым положением, запрещенные предметы – мобильные телефоны, сим-карты, а также другие вещи, способствующие поддержанию связи с внешним миром и, возможно, координации противоправной деятельности. По версии следствия, передача осуществлялась за денежное вознаграждение, поступающее от родственников заключенных, в том числе состоятельных. Суммы взяток и полный перечень передаваемых предметов в настоящее время устанавливаются в ходе следственных действий.

После задержания подозреваемая была отстранена от исполнения служебных обязанностей, а по месту ее проживания и работы проведены обыски, направленные на изъятие доказательств ее вины. В настоящее время проводятся допросы свидетелей, анализ изъятых материалов и финансовая экспертиза, чтобы установить полный масштаб преступной деятельности и выявить возможных соучастников. Дело рассматривается судом, который избрал для подозреваемой меру пресечения в виде запрета на совершение определенных действий, включая выезд за пределы Ростовской области и любые контакты с действующими сотрудниками следственного изолятора.

Это решение призвано обеспечить непредвзятое расследование и предотвратить возможное оказание давления на свидетелей или уничтожение доказательств. Особый интерес следствия вызывает возможная связь деятельности задержанной сотрудницы с инцидентом, произошедшим 16 июня 2024 года в том же следственном изоляторе – дерзким побегом заключенных с захватом заложников. В ходе расследования этого резонансного события было установлено, что побег был тщательно спланирован и осуществлен при активном содействии сотрудников учреждения, которые обеспечивали заключенных запрещенными предметами.

В распоряжении преступников оказались не только средства связи, но и холодное оружие – ножи, а также флаг с символикой террористической организации. Переговоры с преступниками, проводившиеся в течение нескольких часов, не принесли положительных результатов, и было принято решение о проведении штурма. Операция по задержанию бежавших заключенных была проведена силами спецназа и завершилась успешно, однако, к сожалению, избежать жертв не удалось. Из всех участников захвата выжить удалось лишь двоим, остальные были нейтрализованы в ходе штурма.

После трагических событий в ФСИН была проведена масштабная проверка деятельности ростовского управления, в результате которой ряд сотрудников были уволены за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей и халатность. В настоящее время проводится анализ всех выявленных нарушений и принимаются меры по усилению контроля за соблюдением законности и порядка в системе исполнения наказаний. Данный случай подчеркивает серьезные проблемы, существующие в системе исполнения наказаний, и необходимость проведения комплексных реформ, направленных на повышение прозрачности и эффективности работы правоохранительных органов.

Коррупция и злоупотребления властью не только подрывают доверие общества к правоохранительной системе, но и создают угрозу общественной безопасности. Необходимо усилить контроль за деятельностью сотрудников следственных изоляторов, внедрить современные технологии для предотвращения незаконного проникновения запрещенных предметов на территорию учреждений, а также повысить ответственность за нарушение служебного долга. Важно также обеспечить достойные условия труда и социальную защиту сотрудников, чтобы снизить риск коррупционных проявлений.

Расследование данного дела находится на контроле у руководства Следственного комитета Российской Федерации, и все причастные к преступной деятельности будут привлечены к ответственности в соответствии с законом. Общественность с интересом следит за развитием событий и надеется на справедливое и объективное расследование, которое позволит восстановить законность и порядок в системе исполнения наказаний. Информация о ходе расследования будет оперативно публиковаться в средствах массовой информации

