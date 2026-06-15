Фанаты смешанных единоборств массово собрались в парке Эллипс рядом с Белым домом на публичной фан-зоне в рамках празднования 250-летия страны. Мероприятие предваряет турнир UFC, который состоится 14 июня на лужайке перед Белым домом, и совпадает с 80-летием Дональда Трампा. Событие привлекло множество посетителей, обеспечило атмосферу праздника и стало ярким элементом национальных торжеств.

Сотни поклонников смешанных единоборств собрались в публичной фан-зоне, организованной в парке Эллипс рядом с Белым домом. Это мероприятие стало частью масштабного празднования 250-летия США, в рамках которого было анонсировано проведение турнира UFC на лужайке перед Белым домом.

Турнир запланирован на 14 июня по местному времени (15 июня по московскому) и пройдет на газоне у знаменитой резиденции президента. Примечательно, что в этот день исполняется 80 лет Дональду Трампу, что добавляет событию дополнительный символический оттенок. Фанаты прибыли из разных штатов, чтобы поддержать любимых бойцов и стать частью исторического события. На площадке установлены большие экраны для трансляции турнира, работают точки питания и сувенирные лавки.

Организаторы старались создать атмосферу, максимально близкую к обычному шоу UFC, сAMES музыкой и интерактивными активностями. Местные власти обеспечили heightened меры безопасности из-за ожидаемого большого скопления людей и значения мероприятия. Пребывание на фан-зоне бесплатное, но требуется предварительная регистрация онлайн из-за ограниченного количества мест. Специально для гостейarranged shuttle-сервисы от метро и парковок.

Многие фанаты носят футболки с именами знаменитых бойцов, а также merchandise с символикой UFC. По словам посетителей, это уникальная возможность посоревноваться с единомышленниками и разделить общую страсть к ММА в столь необычном месте. Турнир UFC у Белого дома символизирует культурное влияние этой организации и популяризацию единоборств в Соединенных Штатах. СМИ активно освещают событие, подчеркивая его значение в контексте национального праздника.

В свою очередь, президент UFC Дана Уайт выразил благодарность администрации за поддержку и отметил, что это первый подобный турнир в истории страны. Ряд политиков уже высказались о потенциальном влиянии такого события на имидж США как лидера в спортивной индустрии. Несмотря на некоторые критические голоса, указывающие на возможные риски, большинство аналитиков считают, что мероприятие пройдет без инцидентов и принесет экономическую выгоду региону. После турнира планируется концерт с участием популярных американских исполнителей, что еще больше повысит tourist appeal события.

Таким образом, этот уик-энд в Вашингтоне обещает стать одним из самых запоминающихся в году как для любителей ММА, так и для широкой публики





РИА Новости / 🏆 16. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

UFC Белый Дом Дональд Трамп MMA 250-Летие США Фан-Зона

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира в НидерландахРоссийский теннисист Даниил Медведев пробился в полуфинал турнира категории ATP 250 в Хертогенбосе (Нидерланды).

Read more »

Авиаудары ВС РФ по пунктам дислокации бригад ВСУ в Краматорском районеВ результате разведывательных мероприятий ВС РФ обнаружили и поразили авиабомбами пункты временной дислокации трех бригад Вооруженных сил Украины в Краматорском районе ДНР. Бомбардировки проводились с применением ФАБ-250-270, ФАБ-500 и ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции. Поражение целей подтверждено данными объективного контроля.

Read more »

Силы ПВО за 11 часов сбили над территорией РФ почти 250 украинских БПЛАС 20:00 мск 13 июня до 07:00 мск 14 июня российские военные уничтожили над акваторией Азовского моря и 15 регионами РФ 249 беспилотников ВСУ.

Read more »

Польский теннисист Майхшак в 30 лет выиграл первый в карьере турнир АТРПольский теннисист Камиль Майхшак стал победителем турнира категории АТР 250 в Хертогенбосе (Нидерланды).

Read more »

Турнир UFC в Белом доме: кард, прогнозы и интересные фактыВ ночь на 15 июня в Белом доме пройдет исторический турнир UFC Freedom 250. Это станет частью празднования 250-летия США. Дональд Трамп говорил про 8-9 титульников, в карде ждали камбэки Конора Макгрегора и Джона Джонса и бой Ислама Махачева против Илии Топурии, но реальность оказалась другой. В карде будет семь поединков, включая бой Илии Топурии против Джастина Гейджи. Топурия вернется в клетку после годовой паузы, а Гейджи в третий раз попытается завоевать полноценный пояс. В тяжелом весе за временный пояс подерутся Алекс Перейра и Сирил Ган.

Read more »

«Жаль, что кто-то должен проиграть». Турсунов — о финале турнира ATP-250 в Хертогенбосхе«Жаль, что кто-то должен проиграть». Турсунов — о финале турнира ATP-250 в Хертогенбосхе

Read more »