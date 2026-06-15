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Сотни фанатов MMA собрались на фан-зоне у Белого дома в честь 250-летия США

Спорт News

Сотни фанатов MMA собрались на фан-зоне у Белого дома в честь 250-летия США
UFCБелый ДомДональд Трамп
📆6/15/2026 12:24 AM
📰РИА Новости
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Фанаты смешанных единоборств массово собрались в парке Эллипс рядом с Белым домом на публичной фан-зоне в рамках празднования 250-летия страны. Мероприятие предваряет турнир UFC, который состоится 14 июня на лужайке перед Белым домом, и совпадает с 80-летием Дональда Трампा. Событие привлекло множество посетителей, обеспечило атмосферу праздника и стало ярким элементом национальных торжеств.

Сотни поклонников смешанных единоборств собрались в публичной фан-зоне, организованной в парке Эллипс рядом с Белым домом. Это мероприятие стало частью масштабного празднования 250-летия США, в рамках которого было анонсировано проведение турнира UFC на лужайке перед Белым домом.

Турнир запланирован на 14 июня по местному времени (15 июня по московскому) и пройдет на газоне у знаменитой резиденции президента. Примечательно, что в этот день исполняется 80 лет Дональду Трампу, что добавляет событию дополнительный символический оттенок. Фанаты прибыли из разных штатов, чтобы поддержать любимых бойцов и стать частью исторического события. На площадке установлены большие экраны для трансляции турнира, работают точки питания и сувенирные лавки.

Организаторы старались создать атмосферу, максимально близкую к обычному шоу UFC, сAMES музыкой и интерактивными активностями. Местные власти обеспечили heightened меры безопасности из-за ожидаемого большого скопления людей и значения мероприятия. Пребывание на фан-зоне бесплатное, но требуется предварительная регистрация онлайн из-за ограниченного количества мест. Специально для гостейarranged shuttle-сервисы от метро и парковок.

Многие фанаты носят футболки с именами знаменитых бойцов, а также merchandise с символикой UFC. По словам посетителей, это уникальная возможность посоревноваться с единомышленниками и разделить общую страсть к ММА в столь необычном месте. Турнир UFC у Белого дома символизирует культурное влияние этой организации и популяризацию единоборств в Соединенных Штатах. СМИ активно освещают событие, подчеркивая его значение в контексте национального праздника.

В свою очередь, президент UFC Дана Уайт выразил благодарность администрации за поддержку и отметил, что это первый подобный турнир в истории страны. Ряд политиков уже высказались о потенциальном влиянии такого события на имидж США как лидера в спортивной индустрии. Несмотря на некоторые критические голоса, указывающие на возможные риски, большинство аналитиков считают, что мероприятие пройдет без инцидентов и принесет экономическую выгоду региону. После турнира планируется концерт с участием популярных американских исполнителей, что еще больше повысит tourist appeal события.

Таким образом, этот уик-энд в Вашингтоне обещает стать одним из самых запоминающихся в году как для любителей ММА, так и для широкой публики

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РИА Новости /  🏆 16. in RU

UFC Белый Дом Дональд Трамп MMA 250-Летие США Фан-Зона

 

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