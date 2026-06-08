Сотрудники Anthropic призвали замедлить разработку продвинутых систем ИИ

Открытое письмо сотрудников ведущего ИИ-стартапа Anthropic содержит тревожные данные о рекурсивном самосовершенствовании моделей и призывает к глобальной приостановке разработки сверхмощных систем искусственного интеллекта. Российские эксперты критически оценивают этот призыв, указывая на инженерные ограничения современных моделей и важность ускорения исследований.

Сотрудники одного из ведущих искусственноинтеллектовых стартапов Anthropic опубликовали открытое письмо, в котором призвали международное сообщество замедлить или временно приостановить разработку наиболее передовых систем ИИ. Компания Anthropic , известная своей моделью Claude , сама активно использует искусственный интеллект для ускорения собственных исследований, что иллюстрирует тренд рекурсивного самосовершенствования: в перспективе ИИ-системы смогут автономно проектировать своих преемников.

В документе представлены впечатляющие данные: за период с 2021 по 2025 год производительность труда инженеров Anthropic выросла настолько, что они теперь выпускают в восемь раз больше программного кода за квартал. К маю 2026 года более 80% нового кода в базе компании уже生成ровано моделью Claude, тогда как в начале 2025 года доля ИИ-написанного кода составляла лишь несколько процентов. Эффективность Claude в решении задач разной сложности также растет стремительными темпами.

Так, к маю 2026 года успешность в простых задачах достигла 76%, что означает рост на 50 процентных пунктов за полгода. Еще одним показателем является длительность автономных заданий: она удваивается каждые четыре месяца, тогда как ранее на это требовалось семь месяцев. Результаты стандартных бенчмарков, таких как SWE‑bench и CORE‑Bench, демонстрируют, что модели быстро приближаются к 100‑процентной эффективности.

Авторы письма отмечают, что ключевое преимущество человека пока сохраняется в способности видеть общую картину и мыслить за рамками поставленной задачи, однако этот рубеж может быть преодолен в течение нескольких лет. В документе рассматриваются три возможных сценария дальнейшего развития, третий из которых ведет к выводу о необходимости глобального механизма координации. Без такого механизма компаниям и правительствам придется принимать сложные решения в области безопасности в условиях ожесточенной конкурентной и геополитической борьбы.

Сотрудники Anthropic считают, что для существенного замедления или приостановки работы потребуется согласие хорошо обеспеченных ресурсами лабораторий по всему миру прекратить разработки на одинаковых условиях, а также создание системы проверки соблюдения этого понимания. Вместе с тем они признают фундаментальные сложности контроля из‑за особенностей ИИ‑разработок: тренировочные прогоны гораздо легче скрыть, чем ракетные шахты, а стимул к тайному продолжению работы огромен, поскольку тот, кто продолжит, пока другие сделают паузу, сможет унаследовать лидерство.

Anthropic была основана в 2021 году группой бывших сотрудников OpenAI, включая нынешнего генерального директора Дарьо Амодеи, который входит в глобальный рейтинг миллиардеров Forbes с состоянием около 7 миллиардов долларов. Первую версию чат‑бота Claude компания выпустила в 2023 году, а в конце мая 2026 года, привлечь 65 миллиардов долларов в раунде серии H, что оценило стартап в 965 миллиардов долларов, сделав его самой дорогой ИИ‑компанией Кремниевой долины.

Этот случай - не первый и, вероятно, не последний, когда видные ученые и технологические лидеры призывают к повсеместной осторожности или даже приостановке развития ИИ. Так, в марте 2023 года более тысячи исследователей, руководителей и основателей IT‑компаний, включая Илона Маска и Стива Возняка, подписали открытое письмо с требованием приостановить обучение продвинутых нейросетей хотя бы на полгода из‑за потенциальных рисков для человечества. Российские эксперты также прокомментировали инициативу Anthropic.

По мнению директора Института AIRI, декана факультета ИИ МГУ Ивана Оселедеца, сейчас важнее не замедлять, а ускорять развитие технологий. Он указывает, что современные ИИ‑модели, несмотря на громкие заявления, сталкиваются с фундаментальными инженерными барьерами: ограничения скорости, стоимость вычислений, проблемы масштабирования длинного контекста и снижение качества рассуждений на больших горизонтах планирования. По его словам, индустрия находится в активном поиске оптимальных архитектурных решений, и каждая компания стремится быть первой, поэтому призывы к паузе будут звучать и от других разработчиков.

С точки зрения глобальной конкуренции, замедление выглядит сомнительной стратегией, добавляет эксперт. Он оценивает текущее положение: китайские коллеги отстают от Anthropic примерно на полгода, а российские разработки находятся лишь на несколько месяцев позже китайских, при этом по инструментам и инженерным решениям российские команды находятся на одном уровне с мировыми лидерами





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