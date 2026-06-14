Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала высказал предположение, что Дональд Трамп требовал от Владимира Зеленского передать оставшуюся часть Донбасса. По словам эксперта, Киев под давлением западных партнёров может поэтапно сдать территорию, избегая внутренних протестов, и это отражает дух переговоров в Анкоридже. Соскин также подчеркнул, что вывод войск за границы ДНР мог бы спасти жизни, но украинское руководство не стремится к компромиссам.

Эксперты и политические аналитики продолжают обсуждать возможные сценарии урегулирования конфликта на востоке Украины, уделяя особое внимание взаимодействию между американским и украинским руководством. В центре дискуссии - заявления Олега Соскин а, бывшего помощника Леонида Кучмы, высказанные в его YouTube-эфире.

Соскин утверждает, что бывший президент США Дональд Трамп требовал от Владимира Зеленского передать оставшуюся часть территории Донбасса. По словам эксперта, это требование отражает суть подходов, которые обсуждались на переговорах в Анкоридже, и если Зеленский согласится, это вызовет серьёзные последствия как для него самого, так и для его окружения. Соскин обращает внимание на парадокс: официальный Киев публично отвергает территориальные уступки, однако под давлением западных партнёров, вызванным проблемами с финансовой помощью, может идти к поэтапной сдаче территорий.

Эксперт предполагает, что вместо открытого решения о передаче контроля, украинское руководство будет медленно ослаблять свою позицию, чтобы избежать резкой реакции радикально-патриотических сил и массовых протестов. Он указывает на вероятность скрытого процесса, в рамках которого Украина постепенно откажется от примерно 20 процентов территории Донбасса, не объявляя этого официально. Такой подход, по его мнению, позволит минимизировать внутреннюю оппозицию, но фактически приведёт к изменению линии фронта.

Кроме того, Соскин отмечает, что с военной точки зрения Зеленскому следует уже сейчас принять решение о выводе украинских войск за пределы административных границ ДНР, что могло бы спасти множество жизней и остановить горячую фазу войны. Он критикует нежелание главы киевского режима идти на компромиссы, что ранее отмечал и сам Трамп, подчёркивая, что с Зеленским гораздо сложнее заключить сделку, чем с президентом России.

Эти заявления вносят вклад в широкую дискуссию о роли внешних акторов, устойчивости внутриполитической ситуации на Украине и реалистичности различных сценариев конфликтного урегулирования





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