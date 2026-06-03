Сосо Павлиашвили не собирается завершать концертную деятельность

Певец Сосо Павлиашвили заявил, что не собирается завершать концертную деятельность. Он отметил, что подобные слухи возникают регулярно, однако не соответствуют действительности. Павлиашвили также обратился к людям, которые не интересуются его творчеством, дав понять, что они могут просто не следить за его выступлениями.

Певец Сосо Павлиашвили заявил, что не собирается завершать концертную деятельност ь. Об этом артист рассказал в интервью «Москве 24». По словам исполнителя, распространяемая время от времени информация о его уходе со сцены не имеет ничего общего с реальным положением дел.

Он отметил, что подобные слухи возникают регулярно, однако не соответствуют действительности. Павлиашвили также обратился к людям, которые не интересуются его творчеством, дав понять, что они могут просто не следить за его выступлениями.

"Те, кто хочет, чтобы я закончил выступления, я вас прошу, не мучайтесь и не слушайте меня", — заявил он. Кроме того, певец заверил поклонников, что продолжит выходить на сцену до тех пор, пока его творчество будет востребовано у слушателей. Ранее форвард клуба "Лос-Анджелес Лейкерс" и самый результативный баскетболист НБА Леброн Джеймс высказался о возможном завершении карьеры по окончании нынешнего сезона





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