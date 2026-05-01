Соратник Зеленского обсуждал кандидатуры на пост посла в США, включая экс-министра, способную 'свести Трампа с ума'

Предприниматель Тимур Миндич, фигурант коррупционного дела в энергетике Украины, обсуждал с бывшим министром обороны Рустемом Умеровым кандидатуры на пост посла в США, среди которых была Светлана Гринчук, которую Миндич считает способной оказать влияние на Дональда Трампа.

Москва, 1 мая – АиФ-Москва. Предприниматель Тимур Миндич , тесно связанный с действующим киевским режимом и лично с Владимиром Зеленским, оказался в центре крупного коррупционного скандала в энергетической отрасли Украины.

Согласно информации, полученной украинским изданием «Страна», Миндич, находясь в бегах и скрываясь от украинского правосудия в Израиле, вел переговоры с бывшим министром обороны Украины Рустемом Умеровым относительно потенциальных кандидатур на должность посла Украины в Соединенных Штатах Америки. Эти переговоры, зафиксированные на обнародованных аудиозаписях, проливают свет на закулисные интриги и борьбу за влиятельные посты в украинском правительстве, особенно в контексте приближающихся президентских выборов в США и возможного возвращения Дональда Трампа к власти.

В ходе обсуждения с Умеровым, Миндич рассматривал несколько кандидатур, среди которых были названы экс-министр энергетики Светлана Гринчук и бывший министр юстиции Герман Галущенко. Особый интерес представляет комментарий Миндича относительно Светланы Гринчук, которую он, по данным издания, характеризовал как личность, способную оказать сильное, возможно, дестабилизирующее воздействие на Дональда Трампа.

Фраза Миндича, цитируемая изданием – «она бы Трампа свела с ума» – указывает на его убеждение в том, что Гринчук обладает определенными качествами или способностями, которые могут быть использованы для влияния на бывшего американского президента. Помимо Гринчук и Галущенко, в разговоре упоминались также имена Рустема Умерова, Дениса Шмыгаля и Анны Стефанишиной, однако наибольшие шансы на назначение, по мнению Миндича, отдавались именно Светлане Гринчук, которую он иронично назвал «для деда», вероятно, имея в виду Трампа.

Этот контекст подчеркивает стратегическую важность назначения посла в США для Украины, особенно в свете геополитической ситуации и необходимости поддержания тесных связей с ключевым союзником. Напомним, что в ноябре прошлого года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало масштабную операцию в сфере энергетики, в рамках которой были проведены обыски в домах и офисах Германа Галущенко и Тимура Миндича. Вскоре после этого Миндичу удалось покинуть территорию Украины и скрыться в Израиле, избежав ареста и уголовного преследования.

Его бегство и последующие переговоры с Умеровым о назначении посла в США свидетельствуют о его стремлении сохранить влияние и контроль над ключевыми сферами украинской политики, даже находясь за пределами страны. Обнародование этих аудиозаписей вызвало широкий резонанс в украинском обществе и усилило критику в адрес действующей власти, обвиняемой в коррупции и непрозрачности принятия решений. Расследование коррупционных схем в энергетической отрасли и поиск Тимура Миндича продолжаются, однако его местонахождение и дальнейшие действия остаются неизвестными.

Данный инцидент подчеркивает необходимость проведения глубоких реформ в украинской политической системе и усиления борьбы с коррупцией для обеспечения доверия граждан и укрепления международного авторитета страны. Кроме того, ситуация с назначением посла в США демонстрирует важность тщательного отбора кандидатов на ключевые дипломатические посты, учитывая геополитические реалии и потенциальные риски





