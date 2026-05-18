В тексте содержатся сообщения о предстоящих матчах

Невилл о возможном уходе Пепа из «Сити» 'Удивлен, что это появилось накануне их игры, подобные новости меняют ход событий. Клуб и тренер будут крайне разочарованы' Каррагер об ударе Хавертца шипами в икру Угочукву: 'Это должна быть красная.

Сложно понять, как такое может сойти с рук, учитывая, как высоко он попал' АПЛ о желтой Хавертцу за удар шипами в икру Угочукву: 'Решение проверено и подтверждено ВАР, нарушение правил не было грубым' Винисиус – расставшейся с ним девушке: 'Каждый момент рядом с тобой был незабываемым. Спасибо за все! Всего наилучшего и успехов в твоей жизни!

Желаю тебе счастья' Дуглас и Энрике из «Зенита», Неймар, Винисиус, Рафинья, Каземиро, Эндрик, Кунья, Габриэл, Маркиньос, Алиссон – в заявке сборной Бразилии на ЧМ-2026 «Арсенала» 32 сухих матча в этом сезоне – больше всех в топ-лигах. Команда Артеты в 8-й раз победила 1:0 в АПЛ – такого в XXI веке еще не было Анчелотти о вызове Неймара: 'Он будет важным игроком для Бразилии на ЧМ.

В последнее время он показывал стабильность и был в хорошей форме' «Кто критикует «Зенит», вспомните, как «Спартак» стал чемпионом тоже с пенальти. Чемпионские матчи такие и бывают – тяжелые, натужные' Генич об игре с «Ростовом» Бизнесмен Рикельме о выборах президента «Реала»: 'Представим что-то вдохновляющее и значимое для сосьос на следующие 10-20 лет, если пойдем на это. Объявим решение через 2-3 дня' Родриго – Карвахалю: 'Ты воплощаешь все, что значит «Реал»: самоотдачу, характер и настоящий мадридизм.

Уходит один из главных ориентиров для меня. Буду очень по тебе скучать, капитан' 24-летний Сака – 2-й после Руни среди самых молодых игроков с 50+50 в АП





sportsru / 🏆 7. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

News Soccer Match Football Duels Brasarivamele World Cup Copa America UEFA Europa UEFA Super Cup Pre-Season

United States Latest News, United States Headlines