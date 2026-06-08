Сон на животе: плюсы и минусы для здоровья

Врач-сомнолог Карема Магомедова объяснила, почему сон на животе, несмотря на уменьшение храпа, может быть вреден. Поза связана с болями в шее, отеками, морщинами и нагрузкой на позвоночник, а также не исключает апноэ.

Сон на животе минимизирует храп , но не исключает возможность остановок дыхания во время сна ( апноэ ). Это утверждение сделала врач- сомнолог , кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии в Дагестанском государственном медуниверситете Карема Магомедова в интервью РИА Новости.

По её словам, хотя сон на животе может уменьшить храп, он связан с рядом существенных минусов. Врач пояснила, что для дыхания в этой позе необходимо поворачивать голову набок, что часто приводит к болям в шее. Кроме того, позвоночник не получает естественной поддержки, испытывая неправильный прогиб. Ещё один важный аспект - лицо, утыканное в подушку, что провоцирует утренние отёки и способствует появлению преждевременных морщин.

Магомедова подчеркнула, что несмотря на уменьшение храпа, сон на животе не является гарантией отсутствия апноэ. На практике встречаются пациенты с остановками дыхания и в этой позиции. Специалист объяснила, что во время сна положение тела меняется, поэтому невозможно сохранять одну позу всю ночь. Однако для тех, кто страдает храпом, сон на спине может усугубить проблему и даже спровоцировать апноэ.

В то же время сон на животе создаёт излишнюю нагрузку на позвоночник. В целом, по мнению сомнолога, оптимальной позицией для сна является положение на боку, так как оно снижает риски, связанные как с храпом, так и с проблемами опорно-двигательного аппарата. Таким образом, хотя сон на животе может временно уменьшить храп, он несёт в себе другие значительные риски для здоровья, которые перевешивают возможные преимущества





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