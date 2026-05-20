Солнечные ожоги и онкологические заболевания: влияние ультрафиолета на кожу и зрение

Специалисты предупредили, что чрезмерное пребывание на солнце может привести к серьёзным заболеваниям. Онколог Виолетта Пурцхванидзе напомнила, что загар является реакцией организма на ультрафиолетовое излучение, которое повреждает клетки кожи и нарушает структуру их ДНК. Ассистент кафедры офтальмологии Ангелина Казанцева напомнила, что ультрафиолет негативно влияет на зрение. Кардиолог Андрей Кондрахин обратил внимание на опасность купания в холодной воде в жаркую погоду. Юрист Александр Митрюк напомнил работодателям об обязанности соблюдать температурные нормы в офисах. Ранее врач Анна Косенкова посоветовала отказаться от кофе в жару.

Специалисты предупредили, что чрезмерное пребывание на солнце может привести не только к ожогам и преждевременному старению кожи, но и к серьезным заболеваниям. Онколог Виолетта Пурцхванидзе в беседе с «Вечерней Москвой» пояснила, что загар является реакцией организма на ультрафиолет овое излучение, которое повреждает клетки кожи и нарушает структуру их ДНК.

По ее словам, такие микроповреждения накапливаются годами и способны спровоцировать развитие злокачественных опухолей. Особенно опасны изменения, что внешне кожа может выглядеть здоровой. Среди наиболее распространённых видов рака кожи специалист выделила меланому, базальноклеточный и плоскоклеточный рак. Наибольшему риску подвержены люди со светлой кожей, большим количеством родинок, наследственной предрасположенностью, ослабленным иммунитетом и любители соляриев.

Кроме того, серьёзные солнечные ожоги в детстве значительно увеличивают вероятность развития меланомы в взрослом возрасте. Для профилактики онколог рекомендовала избегать солнца в часы пиковой активности, пользоваться кремами с SPF не ниже 30, носить закрытую одежду и регулярно проверять состояние кожи у дерматолога. Ассистент кафедры офтальмологии Пироговского университета Ангелина Казанцева напомнила, что ультрафиолет негативно влияет на зрение. По ее словам, длительное воздействие солнечных лучей ускоряет развитие катаракты и может привести к повреждению сетчатки.

Она подчеркнула важность использования очков с УФ-фильтрами. Кардиолог Андрей Кондрахин обратил внимание на опасность купания в холодной воде в жаркую погоду, пояснил что резкий перепад температур вызывает сильный стресс для организма, способен спровоцировать судороги и даже гипертонический криз. Врач посоветовал входить в воду постепенно, предварительно охладившись в тени, и пока избегать длительного плавания. На фоне жары юрист Александр Митрюк напомнил работодателям об обязанности соблюдать температурные нормы в офисах.

По словам эксперта, в подобных спорах суды обычно поддерживают работников, а компании за нарушение санитарных требований грозят проверки и штрафы. Ранее врач Анна Косенкова посоветовала отказаться от кофе в жару.





