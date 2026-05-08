Сокрушительное поражение лейбористов на местных выборах в Великобритании

Местные выборы в Великобритании завершились сокрушительным поражением Лейбористской партии, возглавляемой премьер-министром Киром Стармером. Партия заняла лишь четвертое место, потеряв более половины мест в местных советах. Победу одержала правая партия Reform UK, подтвердив свое лидерство в социологических опросах. Эти выборы стали важным индикатором настроений избирателей и доверия к действующей власти.

Местные выборы в Великобритании завершились сокрушительным поражением Лейбористской партии, возглавляемой премьер-министром Киром Стармером. Партия заняла лишь четвертое место, потеряв более половины мест в местных советах, где проходили выборы.

Победу одержала правая партия Reform UK, подтвердив свое лидерство в социологических опросах. Эти выборы стали важным индикатором настроений избирателей и доверия к действующей власти, особенно в преддверии всеобщих выборов 2029 года, которые определят состав парламента и правительства. Местные выборы в Великобритании проводятся ежегодно в мае и включают выборы депутатов в местные органы власти, мэров и иногда комиссаров полиции. В этом году они совпали с выборами в парламенты Шотландии и Уэльса, что делает их особенно значимыми.

Хотя такие выборы не оказывают прямого влияния на национальную политику, они отражают изменения в предпочтениях избирателей и служат предвестником будущих политических сдвигов. В этом году на кону были 5066 мандатов и шесть постов мэра, что составляет более четверти всех избираемых должностей в стране. Нынешние выборы можно рассматривать как репетицию перед всеобщими выборами 2029 года, которые станут ключевыми для определения политического курса Великобритании. Главной интригой выборов стало выступление Лейбористской партии во главе с Киром Стармером.

На протяжении года ее рейтинги падали, а в социологических опросах она редко занимала первое место. Критики обвиняют партию в неспособности справиться с экономическими проблемами, такими как рост цен, а также в скандале с финансистом Джеффри Эпштейном, в который оказался замешан видный член партии Питер Мандельсон. В то же время главными соперниками лейбористов стали не традиционные консерваторы, а правая партия Reform UK, основанная Найджелом Фараджем.

Эта партия, ранее считавшаяся маргинальной, теперь стабильно занимает первое место в опросах и грозит стать третьей по силе партией в стране, что может нарушить традиционную двухпартийную систему Великобритании. Год назад Reform UK уже одержала победу на местных выборах, получив около 30% мандатов. Тогда их главными жертвами стали консерваторы, которые потеряли почти 13% мест и лишились власти в местных советах. Лейбористы же заняли лишь четвертое место, что было неожиданным результатом.

В этом году Лейбористская партия потерпела еще более сокрушительное поражение. Предварительные подсчеты показывают, что партия Стармера получила 310 мандатов, потеряв 399 мест. Она лишилась контроля во многих местных советах, включая символически важный Вестминстер, где находится резиденция премьер-министра и парламент. В Манчестере и Уигане лейбористы потеряли большинство, которым владели на протяжении полувека.

Reform UK вновь одержала победу, получив 593 места в советах, что значительно больше, чем в прошлом году. Партия Фараджа собрала около трети разыгрываемых мандатов, что обычно было под силу только лейбористам и консерваторам. Особенно примечательно, что правые получили контроль в Хаверинге, одном из районов Лондона, что опровергает стереотип о их поддержке только в провинции. Для консерваторов выборы также стали неудачными.

Они уступили не только Reform UK, но и либеральным демократам, которые получили 372 места и улучшили свои позиции. Консерваторы набрали 325 мест, потеряв 273 мандата. С 2021 года они только теряют свои позиции, отдавая все больше мест конкурирующим партиям. Особенно болезненной стала потеря большинства в графстве Эссекс, родном для лидера консерваторов Кеми Бэйднок.

Провал лейбористов на выборах вызвал призывы к отставке Кира Стармера. Некоторые члены партии разочарованы результатами и считают, что лидер должен уйти. Стармер заявил, что, несмотря на недовольство итогами, он намерен оставаться во главе партии. Однако эти выборы могут стать для него последним предупреждением.

Если лейбористы не сделают правильные выводы, они рискуют потерпеть поражение на национальных выборах 2029 года





Известия / 🏆 26. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Выборы В Великобритании Лейбористская Партия Reform UK Кир Стармер Местные Выборы

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Илон Маск Финансирует British Reform UKБизнесмен Илон Маск соглашается оказать финансовую поддержку британской правой партии Reform UK.

Read more »

Фараж стремится вернуть доверие МаскаЛидер британской правой партии Reform UK Найджел Фараж после конфликта с Илоном Маском заявил о желании вернуть его доверие.

Read more »

В Британии по подозрению в педофилии задержан бывший парламентарий КаплинЛидер британской правопопулистской партии Reform UK Найджел Фарадж сообщил о задержании в Британии бывшего парламентского заместителя министра обороны Айвора Каплина после того, как его «подловили охотники на педофилов».

Read more »

В Британии запретят вешать украинские флагиПартия Reform UK запретит украинские флаги над подконтрольными зданиями

Read more »

Бывший депутат Европарламента сознался в получении взяток в интересах России26 сентября в лондонском суде Олд-Бейли лидер правой партии Reform UK в Уэльсе Нейтан Гилл признал вину в деле о получении взяток за лоббирование политических интересов России в Европе, пишет Reuters.

Read more »

Лидер правой партии Фарадж о словах Рэтклиффа про мигрантов: «Он прав. Миллион человек в этой стране вообще не говорит по-английски, большие районы городов изменились»Лидер правой партии Reform UK («Реформируем Соединенное Королевство» – англ.

Read more »