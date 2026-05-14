Сокращение пересадок между пригородными поездами и МЦК на вокзале Лихоборы

Москва , 14 мая - АиФ- Москва . Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении первого этапа создания транспорт ной инфраструктуры у городского вокзала Лихоборы . Этот вокзал объединяет третий Московский центральный диаметр, МЦК и наземный городской транспорт .

"Мы сделали удобную и безопасную пересадку между разными видами транспорта", — написал градоначальник в своём канале в "Макс". Раньше на этом месте находилась платформа НАТИ, а пересадка между пригородными поездами и МЦК занимала много времени и была неудобной. В 2020 году станцию Октябрьской железной дороги и станцию Лихоборы МЦК объединили в единый "тёплый контур" по принципу "сухие ноги". Тогда же платформа НАТИ получила новое имя — Лихоборы.

Также специалисты полностью преобразили привокзальную территорию, которая раньше почти не использовалась. Здесь появилась разворотная площадка с конечной станцией для автобусов и электробусов, оборудованная комнатами отдыха для водителей и медпунктами. Кроме того, установили 3 быстрые зарядные станции для электробусов. Магистральный электробусный маршрут М54 теперь продлён до Лихобор.

Он связал вокзал с районами Западное и Восточное Дегунино, Бескудниковским, Отрадным, Южным Медведково, Бабушкинским и Лосиноостровским, а также со станциями метро "Верхние Лихоборы", "Отрадное", "Бабушкинская" и железнодорожной станцией Лосиноостровская. Рядом с вокзалом обустроили перехватывающую парковку, стоянку такси и современный остановочный павильон. Построили 660 м новых подъездных дорог и тротуаров. В дальнейшем планируется возведение пешеходного перехода под путями Московского центрального кольца, который соединит районы Тимирязевский и Западное Дегунино.

Это сделает более удобным подход к вокзалу для жителей домов со стороны Большой Академической улицы и Дмитровского шоссе. Ранее стало известно, что пассажиры совершили более двух миллионов поездок за первый месяц работы второго Московского трамвайного диаметра Т2.





