Создание полнометражных игровых фильмов на основе советских мультфильмов в России

Современный российский зритель может быть удивлен игровыми фильмами на основе советских мультфильмов, которые появились из-за границы. Компания «Дисней» уже много лет перевожает свою классическую полнометражную анимацию в фильмы с живыми актерами. Однако, у России тоже есть чем похвастаться. Например, в 2024-м вышел фильм «Летучий корабль», основанный на одноименном мультфильме 1979 года. Также в том же году вышел фильм «Чебурашка», где крокодил Гена превратился в мужчину в исполнении Сергея Гармаша. Впрочем, все эти картины неплохо показали себя в прокате, поэтому продолжение этой истории было очевидным.

Современного российского зрителя сложно удивить игровыми фильмами на основе советских мультфильмов. Мода на это пришла из-за границы, где компания « Дисней » уже много лет развлекается переводом своей классической полнометражной анимации в фильмы с живыми актерами.

Но и у нас есть чем похвастаться. Например, в 2024-м вышла сказка «Летучий корабль': в основе сценария — одноименный мультфильм 1979 года. В том же 2024-м хитом проката оказался «Чебурашка», в котором крокодил Гена превратился в мужчину средних лет в исполнении Сергея Гармаша. Ещё были «Бременские музыканты» — тоже снятые по мотивам советского мультфильма в конце 1960-х.

В принципе, все эти картины неплохо показали себя в прокате, так что продолжение этой истории явно напрашивалось. На прошлой неделе было объявлено о съемках полнометражного игрового фильма про Незнайку и других обитателей Солнечного города. В режиссерском кресле — Дмитрий Дьяченко..





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