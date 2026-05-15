НАПФ: Созданию капитала мешает погоня за быстрой прибылью и игнорирование рисков Созданию денежных средств и созданию капитала мешают, как правило, три ключевые ошибки. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил председатель Совета Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Аркадий Недбай.
Одним из главных препятствий спикер назвал отсутствие финансовой дисциплины.
«Именно системность и регулярность позволяют воспользоваться эффектом сложных процентов и со временем накопить существенную сумму, — отметил Недбай. — Поначалу контроль над расходами требует волевых усилий, но со временем перерастает в автоматизм». Некоторые граждане, по словам собеседника, этот аспект не учитывают: не ведут учет доходов и расходов, не видят, куда уходят деньги. Даже небольшие, но регулярные траты, вроде стаканчика кофе на постоянной основе или других спонтанных покупок, могут за год «съесть» значительную сумму.
Второй важный аспект — погоня за быстрой прибылью и игнорирование рисков.
«Стремление быстро приумножить капитал часто становится ловушкой для начинающих инвесторов, — подчеркнул собеседник. — Поддавшись эмоциям или рекламе, люди вкладывают средства в проекты с обещаниями сверхдоходности, не задумываясь о природе таких инструментов». Третий, финальный аспект — это приоритет текущего потребления над будущим. Это не просто финансовая ошибка, а глубоко укоренившийся поведенческий паттерн, полагает эксперт.
Люди привыкли испытывать чувство свободы и радости от покупок «здесь и сейчас», но систематически недооценивают будущую стоимость денег. Собеседник рекомендовал делить большие цели на маленькие шаги. Для среднесрочных финансовых задач (на 1-5 лет), на его взгляд, лучше использовать банковские вклады и накопительные счета, а для долгосрочных (на 10-15 лет) — программу долгосрочных сбережений, запущенную в 2024 году.
Коснувшись последнего пункта, спикер заверил, что предпринимаются меры для развития этого рынка
