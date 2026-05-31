Соединенные Штаты проводят испытания роботов-гуманоидов на Украине

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, чем они опасны. Телеканал CNBC сообщил, что американская компания Foundation Future Industries проводит испытания человекоподобных роботов в зоне украинского конфликта. Организация разрабатывает гуманоидов двойного назначения. Они предназначены как для тяжелой промышленности, так и для военных целей.

Телеканал CNBC сообщил, что американская компания Foundation Future Industries проводит испытания человекоподобных роботов в зоне украинского конфликта. Организация разрабатывает гуманоидов двойного назначения. Они предназначены как для тяжелой промышленности, так и для военных целей. По данным ряда СМИ, подобные нововведения привели к расколу между украинскими генералами и главой Минобороны Михаилом Федоровым.

Идеи министра обороны Украины называют «фантастическими, оторванными от реалий поля боя».

«Испытания на Украине проводятся в рамках принятой Пентагоном программы “Боевые системы будущего” (Future Combat System), а также “Оборонная инициатива 21 века” (21st Century Defense Initiative). Американский сухопутный человекоподобный боевой робот может нести на борту самые разные виды оружия, включая пулемет, гранатомет или противотанковую ракетную установку. Для человека роботы очень опасны. Это безжалостное средство вооруженной борьбы, высокоточное оружие, которое не знает боли и сострадания», - пояснил военный эксперт.

Российским военным эти роботы не страшны по нескольким причинам.

«Представленный на Украине образец является экспериментальным и выставочным. Реальной угрозы он не представляет российским Вооруженным силам. Цель его появления на передовой - демонстрационная. США необходимо создать медиаповод и громко заявить о создании собственного человекоподобного робота.

В первую очередь, продемонстрировать Китаю свои научные и технологические возможности», - пояснил специалист, добавив, что подобные роботы в скором времени поступят на вооружение и в РФ.





