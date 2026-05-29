Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединённые Штаты планируют отслеживать исполнение Ираном своих обязательств по возможной будущей сделке. Он также отметил, что подобное недоверие является неотъемлемой частью любого переговорного процесса.

"Вы ничего не принимаете на веру, даже гарантии того, что они не будут создавать или закупать ядерную программу... Вот почему у нас есть процедуры проверки", — сказал он в ходе встречи с представителями средств массовой информации. Вэнс отметил, что "подобное недоверие является неотъемлемой частью любого переговорного процесса". По его словам, Соединённые Штаты и Иран ещё не до конца утвердили условиям соглашения, но уже "близки к этому".

Вэнс рассказал, что США и Иран ведут спор, который касается нескольких формулировок в проекте мирного соглашения. Военные Соединённых Штатов и Израиля наносили авиаудары по иранской территории с 28 февраля. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о "самой мощной наступательной операции" против Израиля и военных баз США.

В апреле Соединённые Штаты заявили о режиме прекращения огня. В мае президент США Дональд Трамп заявил, что боевые действия против Ирана ещё не закончились. По данным Axios, переговорщики Соединённых Штатов и Ирана согласовали проект меморандума о взаимопонимании. В частности, документ предусматривает свободный проход по Ормузскому проливу без взимания платы и разминирование его вод за 30 дней.





