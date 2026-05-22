Соглашение о сотрудничестве между НИУ ВШЭ и Десятилетием ООН по восстановлению экосистем

В рамках круглого стола «Методика расчета снижения загрязнения атмосферного воздуха за счет зеленых насаждений: научные, правовые и проектные основания разработки в контексте федерального проекта “Чистый воздух”», подписано соглашение о сотрудничестве между НИУ ВШЭ и Национальным комитетом Десятилетия ООН по восстановлению экосистем. Партнеры, в частности, будут разрабатывать методику для оценки вклада зеленых насаждений, водно-зеленого каркаса и зеленых поясов в снижение загрязнения атмосферного воздуха и повышение качества городской среды. Научной базой для исследований может стать карбоновый полигон «Покровский» НИУ ВШЭ.

Партнеры, в частности, будут разрабатывать методику для оценки вклада зеленых насаждений, водно-зеленого каркаса и зеленых поясов в снижение загрязнения атмосферного воздуха и повышение качества городской среды. Научной базой для исследований может стать карбоновый полигон «Покровский» НИУ ВШЭ. Стороны также договорились выработать общие положения, в соответствии с которыми будет осуществляться взаимодействие в ходе реализации в России глобальной инициативы «Десятилетие ООН по восстановлению экосистем (2021–2030 годы)». В том числе предусматривается совместная работа по созданию научного консорциума Десятилетия ООН по восстановлению экосистем.

Подписание соглашения состоялось в рамках круглого стола, организованного Центром технологического трансфера НИУ ВШЭ совместно c Комиссией Общественной палаты РФ по экологии и устойчивому развитию и Национальным комитетом Десятилетия ООН по восстановлению экосистем. Главной темой круглого стола стала разработка научной методики, которая позволит учитывать экологический эффект зеленых насаждений в городах. Деревья и кустарники предлагается рассматривать не как элемент благоустройства, а в первую очередь как природоохранный инструмент.

Зеленые насаждения задерживают пыль и распространение загрязняющих веществ, смягчают температурные нагрузки и шум и в целом повышают устойчивость урбанизированных экосистем. Алексей Кошель, проректор НИУ ВШЭ, в своем приветственном слове отметил, что Россия обладает крупнейшим зеленым поясом, включающим как наземные, так и прибрежные экосистемы. В связи с этим страна вносит большой вклад в глобальный экологический баланс как важная часть легких планеты.

Он подчеркнул, что проблематика карбонового баланса и углеродного регулирования не является новой для «Уже более пяти лет университет ведет научные исследования в этой области и является одним из лидеров пилотного проекта Минобрнауки России по созданию карбоновых полигонов, — сказал Алексей Кошель. — Карбоновый полигон ВШЭ “Покровский”, расположенный в Калужской области, используется для проведения исследований по оценке запасов почвенного углерода. Уверен, что полученные результаты могут быть адаптированы для мониторинга состояния зеленых экосистем на значительной части территории нашей страны.

Особую ценность для нас представляет участие в работе круглого стола значительного числа представителей промышленности и предпринимательского сообщества. Мы прекрасно понимаем, что именно они являются ключевыми заинтересованными сторонами в рамках нашей совместной работы».

Елена Шаройкина, председатель Комиссии ОП РФ по экологии и устойчивому развитию, выступившая модератором мероприятия, отметила, что тема круглого стола органично вписывается в логику реализации федерального проекта «Чистый воздух», среди участников которого уже 12 промышленных центров и 29 новых городов, а также Стерлитамак и Салават, с которыми заключены дополнительные соглашения.

«Важно не только констатировать, что зеленые насаждения способны поглощать загрязняющие вещества, но и понимать, насколько эффективно происходит этот процесс, — сказала Елена Шаройкина. — Необходимо обсудить научно обоснованные методики оценки поглощающей способности зеленых насаждений. Такие подходы могли бы стать практическим инструментом для муниципальных властей и бизнеса при планировании озеленения и способствовали бы восприятию зеленой инфраструктуры как полноценного элемента системы, позволяющей делать наши города чище».

В ряде российских городов уже ведется системная работа по развитию и поддержанию зеленых насаждений, сообщил Максим Корольков, заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ. По его словам, поддержка озеленения становится частью муниципальной политики: ежегодно высаживается значительное количество саженцев, организуется системный уход за ними, а сама тема рассматривается как элемент экологического управления городской средо





