Москва недовольна политической линией Еревана в отношении членства в Евразийском экономическом союзе. Михаил Галузин, заместитель министра иностранных дел России, заявил, что армянское руководство, вероятно, намерено сохранить членство в ЕАЭС лишь до тех пор, пока не переключится на Евросоюз.

Такие подходы Галузин назвал неприемлемыми. Россия возникла с вопросами действий Армении в условиях, когда страны Евросоюза готовятся к столкновению с РФ. Галузин подчеркнул, что Москва всегда считала армянский народ братским, а сейчас чувствует, что руководство Армении не настроено прислушаться к предостережениям. Вступление Армении в Евросоюз, по словам Галузина, является лишь популистским лозунгом.

Запад пытается заманить республику в свой лагерь, используя те же технологии, что и при «затаскивании» Украины в 2013-2014 годах. Сегодня эти же методы применяются в отношении Молдавии. В МИД РФ выразили надежду, что в преддверии выборов армянское общество сохранит холодную голову и не даст втянуть себя в конфронтацию с Москвой





