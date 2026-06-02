Совкомбанк лизинг стал финансовым партнером в сделке по приобретению в лизинг офисных площадей в бизнес-центре "Порта" на сумму более 1 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба компании. В рамках соглашения компания обеспечила покупку офисного этажа площадью около 2 тысяч квадратных метров в строящемся деловом комплексе, расположенном в районе Филевский Парк в Москве. Предварительная аккредитация партнера — девелоперской компании Forma — ускорила цикл от подачи заявки до подписания документов.

Совкомбанк лизинг стал финансовым партнером в сделке по приобретению в лизинг офисных площадей в бизнес -центре "Порта" на сумму более 1 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба компании.

В рамках соглашения компания обеспечила покупку офисного этажа площадью около 2 тысяч квадратных метров в строящемся деловом комплексе, расположенном в районе Филевский Парк в Москве. Предварительная аккредитация партнера — девелоперской компании Forma — ускорила цикл от подачи заявки до подписания документов.

"Мы развиваем комплекс решений для работы с недвижимостью, и лизинг для бизнеса стал логичным дополнением к инвестиционному кредитованию юридических лиц и ипотеке на приобретение коммерческой недвижимости физическими лицами. Теперь все объекты Forma доступны в рамках этого решения, и мы видим в нем большой потенциал для рынка", – прокомментировал старший управляющий директор ПАО"Совкомбанк" Артем Языков, его слова приводит пресс-служба.

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года





РИА Новости / 🏆 16. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Совкомбанк Лизинг Финансовый Партнер Сделка Офисных Площадей Бизнес-Центр \Порта\ Лизинг Для Бизнеса Инвестиционное Кредитование Юридических Лиц Ипотека На Приобретение Коммерческой Недвижимо Коммерческая Недвижимость Лизинг Для Бизнеса Бизнес-Центр \Порта\ Лизинг Для Бизнеса Бизнес-Центр \Порта\ Лизинг Для Бизнеса Бизнес-Центр \Порта\ Лизинг Для Бизнеса Бизнес-Центр \Порта\ Лизинг Для Бизнеса Бизнес-Центр \Порта\ Лизинг Для Бизнеса Бизнес-Центр \Порта\ Лизинг Для Бизнеса Бизнес-Центр \Порта\ Лизинг Для Бизнеса Бизнес-Центр \Порта\ Лизинг Для Бизнеса Бизнес-Центр \Порта\ Лизинг Для Бизнеса Бизнес-Центр \Порта\ Лизинг Для Бизнеса Бизнес-Центр \Порта\ Лизинг Для Бизнеса Бизнес-Центр \Порта\ Лизинг Для Бизнеса Бизнес-Центр \Порта\ Лизинг Для Бизнеса Бизнес-Центр \Порта\ Лизинг Для Бизнеса Бизнес-Центр \Порта\ Лизинг Для Бизнеса Бизнес-Центр \Порта\ Лизинг Для Бизнеса Бизнес-Центр \Порта\ Лизинг Для Бизнеса Бизнес-Центр \Порта\ Лизинг Для Бизнеса Бизнес-Центр \Порта\ Лизинг Для Бизнеса Бизнес-Центр \Порта\ Лизинг Для Бизнеса Бизнес-Центр \Порта\ Лизинг Для Бизнеса Бизнес-Центр \Порта\ Лизинг Для Бизнеса Бизнес-Центр \Порта\ Лизинг Для Бизнеса Бизнес-Центр \Порта\ Лизинг Для Бизнеса Бизнес-Центр \Порта\ Лизинг Для Бизнеса Бизнес-Центр \Порта\ Лизинг Для Бизнеса Бизнес-Центр \Порта\ Лизинг Для Бизнеса Бизнес-Центр \Порта\ Лизинг Для Бизнеса Бизнес-Центр \Порта\ Лизинг Для Бизнеса Бизнес-Центр \Порта\ Лизинг Для Бизнеса Бизнес-Центр \Порта\ Лизинг Для Бизнеса Бизнес-Центр \Порта\ Лизинг Для Бизнеса Бизнес-Центр \Порта\ Лизинг Для Бизнеса Бизнес-Центр \Порта\ Лизинг Для Бизнеса Бизнес-Центр \Порта\ Лизинг Для Бизнеса Бизнес-Центр \Порта\ Лизинг Для Бизнеса Бизнес-Центр \Порта\ Лизинг Для Бизнеса Бизнес-Центр \Порта\ Лизинг Для Бизнеса Бизнес-Центр \Порта\ Лизинг Для Бизнеса Бизнес-Центр \Порта\ Лизинг Для Бизнеса Бизнес-Центр \Порта\ Лизинг Для Бизнеса Бизнес-Центр \Порта\ Лизинг Для Бизнеса Бизнес-Центр \Порта\ Лизинг Для Бизнеса Бизнес-Центр \Порта\ Лизинг Для Бизнеса Бизнес-Центр \Порта\ Лизинг Для Бизнеса Бизнес-Центр \Порта\ Лизинг Для Бизнеса Бизнес-Центр \Порта\ Лизинг Для Бизнеса Бизнес-Центр \Порта\ Лизинг Для Бизнеса Бизнес-Центр \Порта\ Лизинг Для Бизнеса Бизнес-Центр \Порта\ Лизинг Для Бизнеса Бизнес-Центр \Порта\ Лизинг Для Бизнеса Бизнес-Центр \Порта\ Лизинг Для Бизнеса Бизнес-Центр \Порта\ Лизинг Для Бизнеса Бизнес-Центр \Порта\ Лизинг Для Бизнеса Бизнес-Центр \Порта\ Лизинг Для Бизнеса Бизнес-Центр \Порта\ Лизинг Для Бизнеса Бизнес-Центр \Порта\ Лизинг Для Бизнеса Бизнес-Центр \Порта\ Лизинг Для Бизнеса Бизнес-Центр \Порта\ Лизинг Для Бизнеса Бизнес-Центр \Порта\ Лизинг Для Бизнеса Бизнес-Центр \Порта\ Лизинг Для Бизнеса

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Россияне рассказали о ремонте в новых квартирахБольшинство (80 процентов) россиян приступают к ремонту квартиры сразу после получения ключей. Об этом свидетельствуют результаты опроса девелопера Forma, который оказался в распоряжении «Ленты.ру»

Read more »

Автовладельцы согласились пересесть на экотранспорт при одном условииПоловина (51 процент) автовладельцев готовы пересесть на эко-транспорт при решении проблем с зарядными станциями. Об этом говорится в опросе девелопера Forma, который оказался в распоряжении «Ленты.ру»

Read more »

Одна из крупнейших сделок на рынке офисов этого года, похоже, не состоитсяНТК и Central Properties могут отказаться от покупки у девелопера Forma центра Frame у Белорусского вокзала

Read more »

Россияне пожаловались на раздражение из-за посторонних звуковЧетверть россиян раздражает постоянное нарушение тишины со стороны соседей. Это следует из опроса девелопера Forma, который есть в распоряжении «Ленты.ру»

Read more »

Эксперт назвал причины снижения площади покупаемых квартир в МосквеЗа последние 10 лет в сделках в сегменте недвижимости бизнес-класса Москвы прослеживается устойчивый тренд на снижение средней площади лота, рассказали «Известиям» аналитики компании Forma. С 2015 по 2025 год показатель сократился с 70,6 до 55,2 кв. м.

Read more »

Больше половины россиян учитывают мнение своих детей при покупке жилья57% родителей привлекают детей к обсуждению покупки нового жилья, говорится в исследовании компании Forma, с которым ознакомился «Ведомости.

Read more »