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Совкомбанк лизинг стал финансовым партнером в сделке по приобретению в лизинг офисных площадей в бизнес-центре "Порта"

Бизнес News

Совкомбанк лизинг стал финансовым партнером в сделке по приобретению в лизинг офисных площадей в бизнес-центре "Порта"
СовкомбанкЛизингФинансовый Партнер
📆6/2/2026 11:32 AM
📰РИА Новости
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Совкомбанк лизинг стал финансовым партнером в сделке по приобретению в лизинг офисных площадей в бизнес-центре "Порта" на сумму более 1 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба компании. В рамках соглашения компания обеспечила покупку офисного этажа площадью около 2 тысяч квадратных метров в строящемся деловом комплексе, расположенном в районе Филевский Парк в Москве. Предварительная аккредитация партнера — девелоперской компании Forma — ускорила цикл от подачи заявки до подписания документов.

Совкомбанк лизинг стал финансовым партнером в сделке по приобретению в лизинг офисных площадей в бизнес -центре "Порта" на сумму более 1 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба компании.

В рамках соглашения компания обеспечила покупку офисного этажа площадью около 2 тысяч квадратных метров в строящемся деловом комплексе, расположенном в районе Филевский Парк в Москве. Предварительная аккредитация партнера — девелоперской компании Forma — ускорила цикл от подачи заявки до подписания документов.

"Мы развиваем комплекс решений для работы с недвижимостью, и лизинг для бизнеса стал логичным дополнением к инвестиционному кредитованию юридических лиц и ипотеке на приобретение коммерческой недвижимости физическими лицами. Теперь все объекты Forma доступны в рамках этого решения, и мы видим в нем большой потенциал для рынка", – прокомментировал старший управляющий директор ПАО"Совкомбанк" Артем Языков, его слова приводит пресс-служба.

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года

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