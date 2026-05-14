Совместное изменение голоса и сердца: что это такое и как распознать опасные симптомы

Совместное изменение голоса и сердца может указывать на сердечную недостаточность или другие серьезные заболевания. Чтобы распознать опасные симптомы, важно обратить внимание на внезапное изменение голоса, сочетание с одышкой и отёками на ногах, а также другие тревожные признаки.

По словам специалиста, связь между голос ом и сердце м на первый взгляд кажется неочевидной, однако она действительно существует. При сердечной недостаточности камеры сердца могут увеличиваться в размерах и оказывать давление на нервы, отвечающие за работу голос овых связок.

В результате нарушается их функция, что и приводит к изменению голоса. Кроме того, сердечная недостаточность часто сопровождается застоем крови в лёгких. На этом фоне может развиваться отёк слизистой оболочки гортани и голосовых связок, что также влияет на звучание голоса. Кардиолог обратила внимание и на более редкое состояние — кардиовокальный синдром.

При нём увеличенное сердце или аневризма аорты сдавливают нерв, отвечающий за движение голосовой связки, из-за чего появляется стойкая осиплость.

"Обратиться к врачу стоит, если изменение голоса возникло внезапно и не проходит без видимых причин либо усиливается при физической нагрузке или в положении лёжа. Особое внимание следует обратить на сочетание осиплости с одышкой и отёками на ногах", — предупредила Тарасова. Она подчеркнула, что изменение голоса — лишь один из возможных сигналов организма, а самодиагностика в таких случаях может быть ошибочной. При появлении осиплости, особенно в сочетании с другими симптомами, необходимо обратиться к врачу для диагностики и подбора лечения.

Ранее кардиолог объяснил, как за минуту отличить инсульт от похмелья или алкогольного опьянения. По словам врача, ключевыми признаками инсульта являются внезапность симптомов и очаговая неврологическая симптоматика — перекос лица, слабость в руке или ноге, нарушение речи.





