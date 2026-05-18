Совместная декларация и Совместное заявление о многополярном мире и новых отношениях китайской и российской лидев

📆5/18/2026 1:22 PM
📰lifenews_ru
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин планируют принять концептуальный документ, Совместную декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. Также они подпишут программу сотрудничества, Совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия.

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин планируют принять Совместную декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа.

Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. По его словам, речь идёт о концептуальном документе, который будет принят во время контактов лидеров России и Китая.

"Планируется, что Владимир Путин и Си Цзиньпин примут еще один тоже, я бы сказал, концептуальный документ. Это Совместная декларация о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа" Кроме того, лидеры подпишут Совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия. В документе также будет идти речь об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества. Ушаков назвал это заявление программным и отметил, что оно получилось объёмным — 47 страниц.

По его словам, в нём зафиксированы основные направления развития двусторонних связей.

"Это такой программный документ, он весьма массивный, я бы сказал, — 47 страниц, и в нем определены магистральные пути развития всего комплекса наших многоплановых двусторонних связей, однозначное общее видение насущных вопросов международной повестки дня и основные форматы взаимодействия в мировых делах

