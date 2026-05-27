Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Walmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittishWalmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittish Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

Советник Путина Левитин: возвращение российского футбола на международную арену в ближайший год маловероятно

Спорт News

Советник Путина Левитин: возвращение российского футбола на международную арену в ближайший год маловероятно
Российский ФутболСанкцииИгорь Левитин
📆5/27/2026 9:12 AM
📰sportsru
90 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 56% · Publisher: 63%

Игорь Левитин, советник президента России, прокомментировал отстранение российских футбольных команд от международных соревнований, назвав санкции самыми тяжелыми из-за популярности футбола.

Советник президента России Игорь Левитин в недавнем интервью высказался о продолжающемся отстранении российских футбольных команд от международных турниров. Он отметил, что футбол является одним из самых популярных видов спорт а в мире, поэтому на него наложены наиболее жесткие санкции .

Левитин подчеркнул, что никто не может точно сказать, вернется ли российский футбол на международную арену в течение ближайшего года. Это заявление прозвучало на фоне длительного бана, введенного ФИФА и УЕФА после начала конфликта на Украине в 2022 году. С тех пор российские клубы и сборные не участвуют в еврокубках и международных соревнованиях, что привело к значительным финансовым и имиджевым потерям для отечественного футбола. Российские футбольные функционеры неоднократно пытались оспорить санкции в спортивном арбитраже, но безуспешно.

Левитин, курирующий в администрации президента вопросы спорта, впервые публично признал неопределенность сроков возвращения. Эксперты связывают это с тем, что политическая ситуация остается напряженной, а многие европейские федерации выступают против восстановления членства России. Тем временем российский футбол продолжает существовать в изоляции: национальный чемпионат проводится без еврокубковых стимулов, а лучшие игроки стремятся уехать за границу. Потери спонсорских контрактов и снижение интереса болельщиков также оказывают давление.

Несмотря на пессимистичные прогнозы, некоторые российские клубы пытаются адаптироваться: проводят товарищеские матчи с командами из дружественных стран, развивают внутренние соревнования. Однако Левитин дал понять, что без изменения политического фона возвращение вряд ли возможно. Вопрос о том, когда российский футбол снова увидит европейские стадионы, остается открытым. Пока же спортивные чиновники сосредоточены на поддержке отечественных талантов и развитии инфраструктуры в надежде на лучшее будущее.

Заявление советника президента лишний раз подтверждает, что спортивные и политические санкции идут рука об руку, и футбол стал одной из главных жертв этого кризиса

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

sportsru /  🏆 7. in RU

Российский Футбол Санкции Игорь Левитин Отстранение Международные Соревнования

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-27 12:12:09