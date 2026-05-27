Игорь Левитин, советник президента России, прокомментировал отстранение российских футбольных команд от международных соревнований, назвав санкции самыми тяжелыми из-за популярности футбола.

Советник президента России Игорь Левитин в недавнем интервью высказался о продолжающемся отстранении российских футбольных команд от международных турниров. Он отметил, что футбол является одним из самых популярных видов спорт а в мире, поэтому на него наложены наиболее жесткие санкции .

Левитин подчеркнул, что никто не может точно сказать, вернется ли российский футбол на международную арену в течение ближайшего года. Это заявление прозвучало на фоне длительного бана, введенного ФИФА и УЕФА после начала конфликта на Украине в 2022 году. С тех пор российские клубы и сборные не участвуют в еврокубках и международных соревнованиях, что привело к значительным финансовым и имиджевым потерям для отечественного футбола. Российские футбольные функционеры неоднократно пытались оспорить санкции в спортивном арбитраже, но безуспешно.

Левитин, курирующий в администрации президента вопросы спорта, впервые публично признал неопределенность сроков возвращения. Эксперты связывают это с тем, что политическая ситуация остается напряженной, а многие европейские федерации выступают против восстановления членства России. Тем временем российский футбол продолжает существовать в изоляции: национальный чемпионат проводится без еврокубковых стимулов, а лучшие игроки стремятся уехать за границу. Потери спонсорских контрактов и снижение интереса болельщиков также оказывают давление.

Несмотря на пессимистичные прогнозы, некоторые российские клубы пытаются адаптироваться: проводят товарищеские матчи с командами из дружественных стран, развивают внутренние соревнования. Однако Левитин дал понять, что без изменения политического фона возвращение вряд ли возможно. Вопрос о том, когда российский футбол снова увидит европейские стадионы, остается открытым. Пока же спортивные чиновники сосредоточены на поддержке отечественных талантов и развитии инфраструктуры в надежде на лучшее будущее.

Заявление советника президента лишний раз подтверждает, что спортивные и политические санкции идут рука об руку, и футбол стал одной из главных жертв этого кризиса





