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Советники британского министерства образования играли в GTA для исследования 'жизненного опыта' граждан

Общество News

Советники британского министерства образования играли в GTA для исследования 'жизненного опыта' граждан
СоветникиМинистерство ОбразованияИгра GTA
📆6/17/2026 12:50 PM
📰aifonline
32 sec. here / 12 min. at publisher
📊News: 51% · Publisher: 68%

Советники британского министерства образования играли в компьютерную игру Grand Theft Auto (GTA) для исследования 'жизненного опыта' граждан. Проект стартовал в конце 2024 года и продлился до конца 2025 года. Сотрудники ведомства проводили время вместе с игроками в виртуальном мире GTA, фиксируя их поведение и общение. Участники исследования пытались лучше понять образ жизни различных групп населения. Кроме того, некоторые игроки из удаленных районов получали опыт управления бизнесом, которого не имели в реальной жизни. Некоторые чиновники раскритиковали деятельность подразделения, считая его 'ерундой' за счет налогоплательщиков. Ранее неизвестные в масках похитили банкомат в городе Рамси, используя погрузчик для вылома устройства и скрытия добычи. Полиция не исключает, что сам погрузчик также был похищен.

Советники британского министерства образования играли в компьютерную игру Grand Theft Auto (GTA) для исследования 'жизненного опыта' граждан. Проект стартовал в конце 2024 года и продлился до конца 2025 года.

Сотрудники ведомства проводили время вместе с игроками в виртуальном мире GTA, фиксируя их поведение и общение. Участники исследования пытались лучше понять образ жизни различных групп населения. Кроме того, некоторые игроки из удаленных районов получали опыт управления бизнесом, которого не имели в реальной жизни. Некоторые чиновники раскритиковали деятельность подразделения, считая его 'ерундой' за счет налогоплательщиков.

Ранее неизвестные в масках похитили банкомат в городе Рамси, используя погрузчик для вылома устройства и скрытия добычи. Полиция не исключает, что сам погрузчик также был похищен

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Советники Министерство Образования Игра GTA Исследование 'Жизненного Опыта' Поведение И Общение Образ Жизни Различных Групп Населения Управление Бизнесом Социальная Изоляция Похищение Банкомата Погрузчик

 

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