Советники британского министерства образования играли в GTA для исследования 'жизненного опыта' граждан

Советники британского министерства образования играли в компьютерную игру Grand Theft Auto (GTA) для исследования 'жизненного опыта' граждан. Проект стартовал в конце 2024 года и продлился до конца 2025 года. Сотрудники ведомства проводили время вместе с игроками в виртуальном мире GTA, фиксируя их поведение и общение. Участники исследования пытались лучше понять образ жизни различных групп населения. Кроме того, некоторые игроки из удаленных районов получали опыт управления бизнесом, которого не имели в реальной жизни. Некоторые чиновники раскритиковали деятельность подразделения, считая его 'ерундой' за счет налогоплательщиков. Ранее неизвестные в масках похитили банкомат в городе Рамси, используя погрузчик для вылома устройства и скрытия добычи. Полиция не исключает, что сам погрузчик также был похищен.

Советники британского министерства образования играли в компьютерную игру Grand Theft Auto (GTA) для исследования 'жизненного опыта' граждан. Проект стартовал в конце 2024 года и продлился до конца 2025 года.

Сотрудники ведомства проводили время вместе с игроками в виртуальном мире GTA, фиксируя их поведение и общение. Участники исследования пытались лучше понять образ жизни различных групп населения. Кроме того, некоторые игроки из удаленных районов получали опыт управления бизнесом, которого не имели в реальной жизни. Некоторые чиновники раскритиковали деятельность подразделения, считая его 'ерундой' за счет налогоплательщиков.

Ранее неизвестные в масках похитили банкомат в городе Рамси, используя погрузчик для вылома устройства и скрытия добычи. Полиция не исключает, что сам погрузчик также был похищен





aifonline / 🏆 3. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Советники Министерство Образования Игра GTA Исследование 'Жизненного Опыта' Поведение И Общение Образ Жизни Различных Групп Населения Управление Бизнесом Социальная Изоляция Похищение Банкомата Погрузчик

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

В GTA 6 будет реализован невиданный ранее игровой опытГенеральный директор Take-Two Interactive, Штраус Зельник, рассказал о планах разработки Grand Theft Auto 6 (GTA 6) в небольшом интервью телеканалу CNBC.

Read more »

Геймерам рекомендовали готовиться к разочарованию от GTA VIБывший технический директор Rockstar North Оббе Вермей в интервью YouTube-каналу SanInPlay предупредил фанатов Grand Theft Auto VI (GTA VI) о том, что они могут быть разочарованы новым выпуском франшизы.

Read more »

МВД Таджикистана планирует запретить видеоигры Counter-Strike и GTAМинистерство внутренних дел Таджикистана планирует провести проверки и рейды для ограничения доступа к видеоиграм с элементами насилия, а именно видеоиграм Counter-Strike и Grand Theft Auto (GTA).

Read more »

Стало известно, в каких регионах США больше всего ждут выхода GTA 6Портал GTA BOOM провел исследование и выявил, в каких штатах США больше всего ждут выхода Grand Theft Auto 6. Об этом сообщает TweakTown.

Read more »

Авторитетный инсайдер заявил о еще одном переносе выхода GTA 6Инсайдер Том Хендерсон заявил о риске переноса выхода GTA 6 на октябрь 2025 года

Read more »

В Великобритании чиновников отправили рубиться в GTA ради изучения гражданБританских госслужащих заподозрили в нестандартном подходе к работе. Сотрудники Министерства образования Великобритании участвовали в онлайн-исследованиях на платформе GTA V и получали за это оплату, сообщает The Telegraph.

Read more »