Комитет министров Совета Европы, предположительно, в мае примет решение об утверждении расширенного частичного соглашения о создании специального трибунала для расследования преступлений в Украине. Об этом заявил украинский дипломат. Москва считает подобные инициативы политически мотивированными.

«Следующий шаг — это принятие решения, надеюсь, в мае Комитетом министров Совета Европы относительно утверждения расширенного частичного соглашения по созданию трибунал а. Это означает практический запуск самой конституции, то есть устава», — пояснил дипломат. Точицкий перечислил страны-участницы: Великобритания, Эстония, Испания, Коста-Рика, Латвия, Литва, Люксембург, Молдова, Нидерланды, Германия, Словения, Хорватия, Швеция и Украина .

Киев, как отметил постпред, нацелен на «максимальное географическое разнообразие» и вовлечение как можно большего числа государств. Вероятно, к соглашению присоединится и Евросоюз, но этот вопрос должен быть предварительно изучен Еврокомиссией, затем Европарламентом, а после — Европейским советом. Точицкий, в свою очередь, признал, что пока «сложно сказать», когда именно удастся выйти на финальную стадию создания «спецтрибунала». Москва ранее неоднократно характеризовала подобные инициативы как юридически несостоятельные и политически ангажированные. Ранее стало известно, что Международный общественный трибунал, занимающийся сбором информации о преступлениях украинских неонацистов, получил свыше 1,6 тысячи свидетельских показаний от очевидцев, находящихся в зоне боевых действий. Представитель организации также отметил, что процесс документирования продолжается, и трибунал готовит отчеты на основе собранных материалов.





