Совет Европы приближается к созданию трибунала по Украине: следующий шаг — майское решение
📆4/8/2026 6:39 PM
📰lifenews_ru
Комитет министров Совета Европы, предположительно, в мае примет решение об утверждении расширенного частичного соглашения о создании специального трибунала для расследования преступлений в Украине. Об этом заявил украинский дипломат. Москва считает подобные инициативы политически мотивированными.

«Следующий шаг — это принятие решения, надеюсь, в мае Комитетом министров Совета Европы относительно утверждения расширенного частичного соглашения по созданию трибунал а. Это означает практический запуск самой конституции, то есть устава», — пояснил дипломат. Точицкий перечислил страны-участницы: Великобритания, Эстония, Испания, Коста-Рика, Латвия, Литва, Люксембург, Молдова, Нидерланды, Германия, Словения, Хорватия, Швеция и Украина .

Киев, как отметил постпред, нацелен на «максимальное географическое разнообразие» и вовлечение как можно большего числа государств. Вероятно, к соглашению присоединится и Евросоюз, но этот вопрос должен быть предварительно изучен Еврокомиссией, затем Европарламентом, а после — Европейским советом. Точицкий, в свою очередь, признал, что пока «сложно сказать», когда именно удастся выйти на финальную стадию создания «спецтрибунала». Москва ранее неоднократно характеризовала подобные инициативы как юридически несостоятельные и политически ангажированные. Ранее стало известно, что Международный общественный трибунал, занимающийся сбором информации о преступлениях украинских неонацистов, получил свыше 1,6 тысячи свидетельских показаний от очевидцев, находящихся в зоне боевых действий. Представитель организации также отметил, что процесс документирования продолжается, и трибунал готовит отчеты на основе собранных материалов. Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.\Данный процесс знаменует собой важный этап в стремлении привлечь к ответственности виновных в нарушениях международного права, предположительно совершенных на территории Украины. Создание специального трибунала предполагает разработку правовой основы для расследования и судебного преследования лиц, причастных к серьезным преступлениям, включая военные преступления, преступления против человечности и геноцид. Подобные инициативы, выдвигаемые Киевом, свидетельствуют о намерении зафиксировать документальные свидетельства и обеспечить прозрачность расследования. Это также отражает стремление международного сообщества к соблюдению принципов справедливости и верховенства права. В то же время, процесс создания такого трибунала сопряжен с определенными сложностями, связанными с достижением консенсуса среди различных государств, а также с преодолением юридических и политических противоречий. Москва выражает скептицизм по поводу подобных инициатив, подчеркивая их юридическую нелегитимность и политическую ангажированность. Таким образом, создание трибунала представляет собой сложный и многогранный процесс, требующий координации усилий различных заинтересованных сторон.\В контексте текущих событий, акцент на создании трибунала подчеркивает важность привлечения к ответственности лиц, виновных в совершении преступлений, и обеспечения справедливости для жертв конфликта. Этот шаг следует рассматривать как часть более масштабных усилий по установлению истины, обеспечению правосудия и восстановлению мира в регионе. Активное участие различных государств в этом процессе демонстрирует их приверженность принципам международного права и гуманитарным ценностям. В то же время, дискуссии о создании трибунала вызывают оживленные дебаты, особенно в контексте юридических аспектов и потенциального влияния на международные отношения. Необходимость обеспечить объективность и независимость трибунала является ключевым аспектом для обеспечения его легитимности и эффективности. В свете сложившейся геополитической обстановки, важность обеспечения прозрачности и соблюдения принципов международного права возрастает, что делает создание трибунала актуальным инструментом в борьбе с безнаказанностью. Предстоящее решение Комитета министров Совета Европы станет важной вехой в этом процессе, определяющей дальнейший ход событий и влияющей на международную обстановку

