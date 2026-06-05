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Совет Федерации отреагировал на новые санкции США и помощь Украине

International Relations News

Совет Федерации отреагировал на новые санкции США и помощь Украине
RussiaUSSanctions
📆6/5/2026 12:29 PM
📰lifenews_ru
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Сенатор Григорий Карасин заявил, что Россия адаптировалась к ограничениям и продолжит искать компромиссные международные решения. Он также отметил, что мир устал от агрессии и тяготеет к здравому смыслу.

В Совете Федерации отреагировали на новые санкции США против России и очередные пакеты помощи Украине. Сенатор Григорий Карасин в комментарии для Life.ru заявил, что в Штатах хватает недоброжелателей, поэтому удивляться не приходится.

Он отметил, что Россия адаптировалась к ограничениям, а мир постепенно устаёт от «безоглядной злобы». Реагировать на санкции против нас и помощь Украине будем с горечью, конечно, потому что мы рассчитываем, что дух Анкориджа жив и должен со временем помочь решить проблему с этим украинским кризисом. В США есть не только наши друзья, там много наших врагов и недоброжелателей, поэтому удивляться не приходится. К санкциям мы адаптировались.

И более того, мы пытаемся разобраться сейчас с экономикой, с нашими культурными, спортивными связями

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