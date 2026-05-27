Совет мира Трампа не получил средств от доноров за четыре месяца

Финансовый фонд Совета мира, созданного Дональдом Трампом для управления Газой, не привлёк пожертвований, а на восстановление сектора не потрачено ни доллара из обещанной помощи.

Финансовый фонд Совета мира, учреждённого Дональдом Трамп ом для управления сектором Газа после войны, за четыре месяца своего существования не получил ни одного взноса от доноров.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на четыре осведомлённых источника. Представитель Совета пояснил, что вместо использования фонда под управлением Всемирного банка организация принимает пожертвования напрямую через счёт в банке JPMorgan. По его словам, для финансирования было предусмотрено несколько каналов, и доноры предпочли другие. Однако, если Всемирный банк обязан отчитываться перед донорами и членами Совета о состоянии своего фонда, то счёт в JPMorgan такой отчётности не предполагает.

Представитель Совета мира уточнил, что финансовую отчётность исполнительному совету представят, когда сочтут это подходящим. Госдепартамент США намерен перераспределить около 1,2 миллиарда долларов помощи на проекты, связанные с деятельностью Совета мира, но эти средства пока не использованы. Ещё примерно 50 миллионов долларов планируется выделить Совету напрямую на операционные расходы, однако и эти деньги ещё не переведены. Сама организация, по данным FT, оказалась в юридическом и политическом тупике.

Мирный план Трампа, ради реализации которого создавался Совет, включал три ключевые цели: разоружение ХАМАС, вывод израильских войск из Газы и восстановление сектора. Ни по одной из этих целей прогресса не достигнуто. На восстановление сектора Газа не было направлено ни одного американского доллара, утверждают два источника издания. Совет мира был задуман как орган для управления Газой после войны в соответствии с планом Трампа.

В январе 2026 года Трамп подписал устав Совета на Всемирном экономическом форуме в Давосе в присутствии лидеров стран Ближнего Востока и Южной Америки. В феврале он заявил, что страны-члены Совета выделят более пяти миллиардов долларов на гуманитарную помощь и восстановление сектора. Кроме того, государствам, желающим участвовать в Совете, предлагалось внести по одному миллиарду долларов за пожизненное членство. Приглашения войти в Совет получили почти 60 стран, включая Россию, Беларусь и Украину.

Президент России Владимир Путин выразил готовность передать Совету миллиард долларов из заблокированных в США российских активов даже до решения вопроса об участии России в составе и работе органа. Однако на практике ни одно из этих обещаний не было реализовано. Отсутствие финансирования и политические разногласия парализовали деятельность Совета, поставив под вопрос всю инициативу Трампа по урегулированию конфликта в Газе.

Эксперты отмечают, что без реальных средств и международной поддержки Совет мира рискует остаться лишь символической структурой, не способной повлиять на ситуацию на месте. Тем временем гуманитарный кризис в Газе продолжает усугубляться, а перспективы мира остаются туманными





