Совет ЕС расширил санкционный список в связи с войной России в Украине, включив в него 34 физических и 47 юридических лиц. Это решение было принято на министерском заседании, на котором присутствовали представители всех стран-членов ЕС. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Кая Каллас заявила, что западные санкции уже обошлись России в 1-1,3 триллиона евро.

Совет ЕС расширил санкционный список в связи с войной России в Украине, включив в него 34 физических и 47 юридических лиц. Это решение было принято на министерском заседании, на котором присутствовали представители всех стран-членов ЕС.

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Кая Каллас заявила, что западные санкции уже обошлись России в 1-1,3 триллиона евро. Это говорит о том, что каждый ограничительный шаг сужает пространство для маневра России. Каллас также подчеркнула, что эти деньги не были потрачены на ведение войны против Украины. По ее словам, Совет ЕС ввел санкции против нескольких китайских организаций, поскольку Пекин остается решающим фактором, способствующим войне России против Украины.

Министры иностранных дел стран-членов ЕС также подтвердили сообщения о том, что китайские военные готовят российский военный персонал для боевых действий в Украине. Каллас пообещала, что все последствия будут тщательно оцениваны. В ЕС также предметно рассматривают внесение в 21-й пакет санкций предложения Еврокомиссии, подготовленного по инициативе Эстонии, о запрете на въезд для более чем 600 тысяч российских комбатантов. Каллас заявила, что в ЕС смогут определить личности всех российских комбатантов, поскольку располагают соответствующими разведывательными данными.

Она подчеркнула, что это вопрос не только войны в Украине, но и нашей собственной безопасности. При этом Каллас отметила, что нет санкций или запретов против выступлений российских деятелей искусства в ЕС, поэтому каждое государство-член само принимает подобные решения. Основной целью атаки РФ снова стал Киев. Повреждены десятки домов, горел Успенский собор на территории Лавры,





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Совет ЕС Санкции Война В Украине Кая Каллас

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