Совет профессионала: не стоит брать с собой домашние растения на улицу

Андрей Туманов, председатель Московского союза садоводов, предупредил о потенциальной опасности сирени и других высокоароматных растений для домашних растений и здоровья человека.

Москва, 16 мая - АиФ-Москва. В мае многие спешат принести домой охапки цветущей сирени, однако специалисты призывают к умеренности. Председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов объяснил, что любовь к роскошным букетам может обернуться проблемами со здоровьем и угрозой для домашних растений.

По словам эксперта, главная опасность кроется в высокой концентрации аромата в закрытом пространстве, а не только в пыльце.

"Любое высокоароматное растение, будь то ландыши, гиацинты или сирень, хорошо прежде всего на улице. В комнате, в принципе, веточка-другая на большое помещение — это нормально. Но если поставить огромный букет, слишком резкий и сильный запах может навредить", — заявил Андрей Туманов. Он подчеркнул, что аллергическую реакцию способен вызвать не только сам запах, но и пыльца, которая является одним из сильнейших аллергенов.

Помимо медицинского аспекта, существует и агротехнический риск: вместе с уличными ветками в дом проникают вредители.

"Если вы огородник или любитель комнатных цветов, имейте в виду: паутинный клещ, тля, трипсы, щитовки — всё это приносится с улицы с букетами. Вы могли и не заметить яйца или пару особей на ветке. Букет постоял, и вредители перебежали на вашу рассаду или фиалки. Погубить растения можно очень быстро, а бороться с насекомами в комнате сложно: химикатами "бабахать" нельзя — и себе дороже, и правила безопасности запрещают", — предупредил Туманов.

Если желание украсить дом пересиливает, председатель союза садоводов советует строго соблюдать «карантинный режим». Лучшее место для сирени — не спальня и не угол с рассадой.

"Если уж приносите букеты, ставьте их в карантинную зону. Освободите от комнатных цветов кухню — тащите туда. Там человек не спит ночью, пусть букет стоит и пахнет, и проблем с вредителями на других растениях не будет", — рекомендовал специалист. Он развеял популярное заблуждение, что сирень нужно срезать в бутонах, чтобы она распустилась дома: "Она очень мало стоит в воде и, в отличие от тюльпанов, не распускается дальше, если собрана в полуроспуске. Так и останется кривенькой, не доходя до полной красоты"





aifonline / 🏆 3. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ароматные Растения Альлергия Вредители Домашний Климат Подарок

United States Latest News, United States Headlines