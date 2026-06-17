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Совет Федерации одобрил закон об обязательном лицензировании торговли табаком и никотином

Политика News

Совет Федерации одобрил закон об обязательном лицензировании торговли табаком и никотином
ЛицензированиеТабакНикотин
📆6/17/2026 12:19 PM
📰lifenews_ru
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Законопроект, поддержанный вице-премьером Дмитрием Григоренко, вводит лицензирование для всех участников оптовой и розничной торговли табачными изделиями и никотиносодержащей продукцией. Мера направлена на повышение прозрачности рынка, борьбу с контрафактом и защиту несовершеннолетних.

Совет Федерации одобрил закон опроект, вводящий обязательное лицензирование для всех участников рынка табачных изделий и никотин осодержащей продукции, включая оптовую и розничную торговлю, а также хранение и закупку сырья.

Инициатива, поддержанная вице-премьером Дмитрием Григоренко, направлена на повышение прозрачности рынка, сокращение доли нелегальной продукции и защиту несовершеннолетних от воздействия табака и электронных сигарет. По словам представителей аппарата правительства, нововведение позволит значительно усложнить продажу контрафактных товаров и обеспечить более строгий контроль за оборотом вредных веществ. Согласно тексту документа, лицензии будут выдаваться на срок до пяти лет. За оптовую торговлю отвечает Росалкогольтабакконтроль, а за розничную и развозную - региональные власти.

Средства от лицензионных сборов поступят в федеральный и региональные бюджеты. Для получения лицензии необходимо уплатить госпошлину и подтвердить отсутствие налоговой задолженности на сумму более 3 тыс. рублей. Особые требования установлены для розничной продажи: с 1 марта 2028 года магазин должен иметь торговую площадь не менее 5 кв. метров, находящуюся в законном пользовании (собственность, аренда, оперативное управление и т.д. ).

Регионы вправе увеличить этот показатель, но не более чем вдвое. Также местные власти определят перечень территорий возле образовательных учреждений, где розничная торговля табачной и никотиносодержащей продукцией, включая кальяны, будет полностью запрещена. При установлении границ учитываются результаты общественных обсуждений. Закон вступит в силу с 1 октября 2026 года, однако большинство требований начнут действовать поэтапно.

С 1 марта 2027 года будет введен полный запрет на оптовую и розничную торговлю без лицензии, а также на хранение продукции и сырья у нелицензированных организаций и предпринимателей. С 1 сентября 2027 года станет обязательным использование информационной системы для обмена документами с лицензирующим органом. А с 1 сентября 2029 года вступит в силу норма о запросе данных о регистрации транспортных средств, используемых для развозной торговли. Таким образом, законодатели дают участникам рынка более чем три года на подготовку к новым правилам.

Эксперты отмечают, что введение лицензирования может привести к временному дефициту легальной продукции и росту цен, особенно в первое время. Однако в долгосрочной перспективе мера должна снизить доступность сигарет и вейпов для подростков и сократить объемы теневого оборота. Бизнес-сообщество реагирует неоднозначно: крупные игроки в целом поддерживают инициативу, тогда как мелкие торговцы опасаются дополнительных расходов и бюрократических препон.

Пока же, несмотря на призывы к усилению надзора, предложение на рынке продолжает расти, и коммерческая выгода от продаж никотиносодержащей продукции для многих компаний перевешивает возможные риски для здоровья потребителей. В целом принятие закона - это важный шаг в регулировании табачного рынка, который давно нуждался в упорядочивании. Новые правила, по мнению законодателей, позволят не только пополнить бюджет, но и защитить здоровье граждан, особенно молодежи. Вместе с тем успех реформы будет зависеть от эффективности контроля и готовности регионов оперативно внедрять механизмы лицензирования

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Лицензирование Табак Никотин Торговля Закон

 

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