Собаки могут отдавать предпочтение воде из луж или унитаза из-за особенностей обоняния, инстинктов и неудобства миски. Однако такое поведение можно скорректировать созданием безопасной альтернативы. Владимир Голубев, президент Российской кинологической федерации, рассказал об этом в интервью РИАМО. Он объяснил, что мир питомца отличается от человеческого и что вода из лужи пахнет землей и пометом других животных, что кажется собаке привлекательным, а вода из унитаза может иметь сладковатый привкус моющих средств, который питомец не воспринимает как опасный. При этом вода в металлической или пластиковой миске может приобретать специфический вкус, а остатки моющих средств делают ее неестественной для собаки. Инстинкты подсказывают питомцам, что движущаяся или уличная вода безопаснее стоячей, поэтому статичная вода в миске может казаться испорченной, особенно в теплый день. Неудобная миска, которая гремит или соскальзывает, а также проблемы со здоровьем вроде артрита или заболеваний зубов также могут заставлять собаку отказываться от питья из привычного источника. Для исправления ситуации кинолог рекомендует мягко ограничить доступ к унитазу и лужам, использовать миски из керамики или стекла и расставлять несколько емкостей с водой на разной высоте. От агрессивной химии лучше отказаться, мыть миску содой и ополаскивать кипятком, а также чаще менять воду. Хорошим решением может стать фонтанчик-поилка, который создает эффект движущейся воды и кажется собаке чище и интереснее. Важно помнить, что вода из унитаза и луж несет угрозу бактерий и токсинов, поэтому необходимо создать безопасную альтернативу.

Москва, 14 мая - АиФ-Москва. Собаки отдают предпочтение воде из луж или унитаз а из-за особенностей обоняния, инстинкт ов и неудобства миски, однако такое поведение можно скорректировать созданием безопасной альтернативы.

Об этом РИАМО рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Эксперт пояснил, что мир питомца отличается от человеческого. Так, вода из лужи пахнет землей и пометом других животных, что кажется собаке привлекательным, а вода из унитаза может иметь сладковатый привкус моющих средств, который питомец не воспринимает как опасный. При этом вода в металлической или пластиковой миске может приобретать специфический вкус, а остатки моющих средств делают ее неестественной для собаки.

Инстинкты подсказывают питомцам, что движущаяся или уличная вода безопаснее стоячей, поэтому статичная вода в миске может казаться испорченной, особенно в теплый день. Неудобная миска, которая гремит или соскальзывает, а также проблемы со здоровьем вроде артрита или заболеваний зубов также могут заставлять собаку отказываться от питья из привычного источника. Для исправления ситуации кинолог рекомендует мягко ограничить доступ к унитазу и лужам, использовать миски из керамики или стекла и расставлять несколько емкостей с водой на разной высоте.

От агрессивной химии лучше отказаться, мыть миску содой и ополаскивать кипятком, а также чаще менять воду. Хорошим решением может стать фонтанчик-поилка, который создает эффект движущейся воды и кажется собаке чище и интереснее. Важно помнить, что вода из унитаза и луж несет угрозу бактерий и токсинов, поэтому необходимо создать безопасную альтернативу, заключил Голубев.





