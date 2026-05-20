Магний - важный микроэлемент для работы нервной системы и мышц, участвующий в поддержании нормального сердечного ритма, давления и уровня сахара, а также важен для синтеза белка и здоровья костей. Некоторые люди, имеющие дефицит этого минерала, могут такаяжды улучшить состояние через восполнение пить добавки этой магния. Однако стоит отметить, что магний не является универсальным средством для устранения всех проблем, включая бессонницу и стресс.

Москва, 20 мая - АиФ-Москва. Магний является важным микроэлементом для работы нервной системы и мышц, но не служит универсальным средством от усталости и тревоги. Об этом "Газете.

Ru" рассказала невролог Ольга Бутенко. Врач подчеркнула, что магний участвует в поддержании нормального сердечного ритма, давления и уровня сахара, а также важен для синтеза белка и здоровья костей. Однако его эффективность проявляется прежде всего при наличии дефицита, когда восполнение минерала помогает уменьшить слабость и мышечные подергивания. В неврологии у магния есть конкретная точка применения - профилактика мигрени.

У части пациентов он способен снижать частоту приступов, что подтверждает его репутацию в этом направлении. Бутенко отметила, что магний можно получать из обычной еды, например орехов, бобовых, семечек, цельнозерновых продуктов и зеленых овощей. Специалист предупредила, что не стоит делать из этого минерала панацею от всех проблем, включая бессонницу и стресс. Ранее нутрициолог Екатерина Гузман объяснила, кому нельзя пить коровье молоко





