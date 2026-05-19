Собаки могут быть живыми сканерами болезней, помогают диабетикам и обнаруживают онкологические заболевания

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал о уникальном обонянии собак и их способности работать с различными заболеваниями. Также он поделился примерами использования собак-помощников для диабетиков и собак-помощников для людей с онкологическими заболеваниями.

Благодаря уникальному обонянию, которое в тысячи раз лучше человеческого, питомцы могут быть живыми сканерами болезней, рассказал в беседе с RT президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Сегодня уникальные способности собак успешно применяются во многих сферах. Например, существуют даже собаки-помощники для диабетиков, которых специально обучают улавливать колебания сахара и заранее предупреждать об этом хозяина. По его словам, гипогликемия — одно из наиболее частых состояний, которое собака способна точно определять. Также сегодня питомцы успешно работают с онкологическими заболеваниями.

Собаки способны улавливать специфические органические соединения, которые выделяют злокачественные опухоли. Зафиксированы случаи, когда домашние питомцы настойчиво обнюхивали или тыкали носом в определённое место на теле хозяина, где позже находили опухоль. Среди прочих заболеваний, которые животные способны обнаружить, — эпилепсия, инфекционные заболевания, панические расстройства. Таким образом, необычный интерес к определённой части тела, настойчивое обнюхивание, облизывание, а также беспокойство, попытки привлечь внимание — это возможный повод проверить своё здоровье, но не диагноз и не замена врачу.

