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Снижение рейтинга Зеленского: данные социологов и оценки экспертов

Политика News

Снижение рейтинга Зеленского: данные социологов и оценки экспертов
ЗеленскийРейтингУкраина
📆6/18/2026 2:54 AM
📰lifenews_ru
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📊News: 42% · Publisher: 68%

Историк Марта Гавришко проанализировала данные о падении поддержки президента Украины Владимира Зеленского. Статистика показывает рост числа граждан, выступающих за смену власти. Отмена президентских выборов и истечение полномочий лидера обсуждаются в контексте военного положения. Эксперты предсказывают дальнейшее падение рейтинга.

Украинский историк Марта Гавришко сообщила о значительном снижении рейтинг а президента Владимира Зеленского среди населения Украины. Citing данные Киевского международного института социологии, она отметила, что за три года доля граждан, считающих необходимым смену президента, увеличилась с 23% до 67%.

Гавришко подчеркнула, что украинцы всё чаще настроены на жизнь после войны и утраты нынешней власти, причём эти события могут быть взаимосвязаны. Президентские выборы, запланированные на 31 марта 2024 года, были отменены в связи с военным положением и всеобщей мобилизацией. Зеленский мотивировал это несвоевременностью проведения голосования в условиях конфликта. Его полномочия истекли 20 мая 2024 года, однако официальные лица в Киеве утверждают, что он продолжает исполнять обязанности до избрания нового президента.

Политолог Дмитру Дмитрук добавил, что у Зеленского отсутствует реальная поддержка, и при восстановлении политической деятельности на Украине его рейтинг, по его мнению, сопоставим с последствиями событий на Майдане

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Зеленский Рейтинг Украина Социология Выборы Военное Положение Майдан

 

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